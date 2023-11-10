طرح لوحات خشبية مدون عليها آيات من القرآن للبيع فى مزاد عالمى

MENAFN - Youm7) عرضت دار سوثبىللفنون، ضمن فعاليات مزاد "فنون العالم الإسلامى والهندى"، فى العاصمة البريطانية لندن، المخصص لبيع العديد من المخطوطات الإسلامية والوثائق النادرة، لوحة خشبية مدون عليها آيات من القرآن الكريم تعود إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ربما نيجيريا، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ويقدر ثمنها ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه إسترلينى.

وفى أفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى، تم استخدام لوحات القرآن مثل هذه المجموعة كأدوات تعليمية للطلاب لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية، وبالتالى قراءة النص القرآنى وحفظه، توجد لوحة قرآنية مماثلة فى متحف فيرجينيا للفنون الجميلة.

لوحة خشبية مكتوب عليها ايات قرانية

كما تم عرض مخطوطة مبكرة من قراءات الأناجيل الملكية العربية، تعود إلى مصر أو سوريا، ترجع إلى ما بين أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلادى، ويقدر ثمنها ما بين 80 إلى 120 ألف جنيه إسترلينى.

وتشمل المخطوطة فى الصفحة 138 شريط بسيط من الزخارف باللونين الأحمر والبني الداكن للإشارة إلى قسم جديد، وشريطين آخرين باللون الأحمر في الصفحتين 112 و123، كما يشيع فى المخطوطة نمط الزخرفة البسيط، ما يشير إلى توحد الأسلوب فى جميع المخطوطات الملكية.