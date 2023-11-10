طرح لوحات خشبية مدون عليها آيات من القرآن للبيع فى مزاد عالمى

(MENAFN
- Youm7) عرضت دار سوثبى
للفنون، ضمن فعاليات مزاد "فنون العالم الإسلامى والهندى"، فى العاصمة البريطانية لندن، المخصص لبيع العديد من المخطوطات الإسلامية والوثائق النادرة، لوحة خشبية مدون عليها آيات من القرآن الكريم تعود إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ربما نيجيريا، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ويقدر ثمنها ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه إسترلينى.
وفى أفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى، تم استخدام لوحات القرآن مثل هذه المجموعة كأدوات تعليمية للطلاب لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية، وبالتالى قراءة النص القرآنى وحفظه، توجد لوحة قرآنية مماثلة فى متحف فيرجينيا للفنون الجميلة.
لوحة خشبية مكتوب عليها ايات قرانية
كما تم عرض مخطوطة مبكرة من قراءات الأناجيل الملكية العربية، تعود إلى مصر أو سوريا، ترجع إلى ما بين أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلادى، ويقدر ثمنها ما بين 80 إلى 120 ألف جنيه إسترلينى.
وتشمل المخطوطة فى الصفحة 138 شريط بسيط من الزخارف باللونين الأحمر والبني الداكن للإشارة إلى قسم جديد، وشريطين آخرين باللون الأحمر في الصفحتين 112 و123، كما يشيع فى المخطوطة نمط الزخرفة البسيط، ما يشير إلى توحد الأسلوب فى جميع المخطوطات الملكية.
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