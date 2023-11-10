مركز الملك عبد العزيز يستعرض دور المكتبات كمصدر للإبداع

(MENAFN
- Youm7) قال المستشار الثقافى فى مركز "إثراء" طارق الخواجى إن المركز نجح منذ بداية العام الحالى فى استقطاب أكثر من 600 ألف زائر و37 ألف قارئ، فضلًا عن استضافة 88 ناديا للقراءة مع تقديم أكثر من 80 برنامجا ونحو 600 جلسة نقاشية مثرية، فى الوقت الذى توسعت مبادرات مكتبة إثراء من المملكة العربية السعودية لتشمل سبعة مدن عربية وعالمية، إلى جانب ترجمة العديد من إصداراته بلغات عالمية مختلفة.
جاء ذلك خلال جلسة ثقافية عقدها مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" ضمن فعاليات مؤتمر الشارقة الدولى للمكتبات، تحت عنوان "المكتبات كمصدر للإبداع.. مكتبة إثراء نموذجًا" بمشاركة على السعدى متخصص في أنظمة المكتبات والخدمات الفنية في المركز، ونادين الأشقر المدير الإقليمي الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (قسم المكتبات العالمية والتعليم في أوفر درايف) بالولايات المتحدة.
وقال إن مكتبة إثراء تطرح فعاليات عديدة عبر سلسلة برامج وأنشطة تستوعب من خلالها الاحتياج المعرفي لكل الفئات العمرية، منوهًا بأن المركز يعمل على تصميم البرامج المختلفة لتلبية هذه المتطلبات.
وأشار إلى أنه من ضمن طليعة البرامج الذي يقدمها "إثراء" "برنامج أقرأ" الذي بدأ قبل عشرة أعوام؛ لتُصبح نسخته الأخيرة مصدر للإلهام لكل شباب وشابات الوطن العربي؛ ناشرًا ومشجعًا لحب القراءة والإطلاع، موضحا أن المسابقة
كانت مقتصرة على المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ثم شملت بقية مناطق المملكة، إلى أن أصبحت اليوم متاحة لكافة أبناء وبنات الوطن العربي بأكمله.
وقال إن المسابقة لم تعد برنامجًا واحدًا بل أصبحت مسارًا من بين مسارات أخرى تحت برنامج إثراء القراءة (أقرأ)، كالكتبية، ماراثون أقرأ الذي يتكئ على فكرة
التشجير لتحفيز القراءة.
جدير بالذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب لأول مرة عام 2023م، فهو راعي ألماسي لمؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات في المعرض، ومشارك في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، الذي يستعرض من خلاله أهم مبادراته وبرامجه الثقافية كمسابقة أقرأ ومبادرة إثراء المحتوى وأكاديمية إثراء.
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