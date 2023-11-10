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مركز الملك عبد العزيز يستعرض دور المكتبات كمصدر للإبداع

11/10/2023 4:26:12 AM
(MENAFN- Youm7) قال المستشار الثقافى فى مركز "إثراء" طارق الخواجى إن المركز نجح منذ بداية العام الحالى فى استقطاب أكثر من 600 ألف زائر و37 ألف قارئ، فضلًا عن استضافة 88 ناديا للقراءة مع تقديم أكثر من 80 برنامجا ونحو 600 جلسة نقاشية مثرية، فى الوقت الذى توسعت مبادرات مكتبة إثراء من المملكة العربية السعودية لتشمل سبعة مدن عربية وعالمية، إلى جانب ترجمة العديد من إصداراته بلغات عالمية مختلفة.



جاء ذلك خلال جلسة ثقافية عقدها مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى "إثراء" ضمن فعاليات مؤتمر الشارقة الدولى للمكتبات، تحت عنوان "المكتبات كمصدر للإبداع.. مكتبة إثراء نموذجًا" بمشاركة على السعدى متخصص في أنظمة المكتبات والخدمات الفنية في المركز، ونادين الأشقر المدير الإقليمي الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (قسم المكتبات العالمية والتعليم في أوفر درايف) بالولايات المتحدة.



وقال إن مكتبة إثراء تطرح فعاليات عديدة عبر سلسلة برامج وأنشطة تستوعب من خلالها الاحتياج المعرفي لكل الفئات العمرية، منوهًا بأن المركز يعمل على تصميم البرامج المختلفة لتلبية هذه المتطلبات.



وأشار إلى أنه من ضمن طليعة البرامج الذي يقدمها "إثراء" "برنامج أقرأ" الذي بدأ قبل عشرة أعوام؛ لتُصبح نسخته الأخيرة مصدر للإلهام لكل شباب وشابات الوطن العربي؛ ناشرًا ومشجعًا لحب القراءة والإطلاع، موضحا أن المسابقة
كانت مقتصرة على المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ثم شملت بقية مناطق المملكة، إلى أن أصبحت اليوم متاحة لكافة أبناء وبنات الوطن العربي بأكمله.



وقال إن المسابقة لم تعد برنامجًا واحدًا بل أصبحت مسارًا من بين مسارات أخرى تحت برنامج إثراء القراءة (أقرأ)، كالكتبية، ماراثون أقرأ الذي يتكئ على فكرة
التشجير لتحفيز القراءة.



جدير بالذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) يشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب لأول مرة عام 2023م، فهو راعي ألماسي لمؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات في المعرض، ومشارك في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، الذي يستعرض من خلاله أهم مبادراته وبرامجه الثقافية كمسابقة أقرأ ومبادرة إثراء المحتوى وأكاديمية إثراء.












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