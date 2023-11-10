مناقشة رواية المزيفون للكاتب ماهر مهران فى ورشة الزيتون الاثنين

(MENAFN
- Youm7) تستضيف ورشة الزيتو في السابعة مساء الاثنين المقبل الشاعر والروائى ماهر مهران لمناقشة روايته "المزيفون" الصادرة حديثا، يناقشه الدكتورة فاطمة الصعيدي والدكتور أحمد إبراهيم الشريف والكاتب مجدي نصار والدكتورة إسراء بدوي والروائي محمد إبراهيم طه ويدير الندوة الكاتب سامح وهيب، والورشة بمقر حزب التجمع شرق القاهرة 1 ش محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسى "سليم الأول سابقا" بجوار أسواق العثيم وصيدلية جرجس وبالقرب من محطة سرايا القبة وقصر الطاهرة.
والرواية تدور أحداثها حول حياة شاب يهوى إشعال الضوء، كان في طفولته يرى أباه يشعل الفوانيس في الشوارع قبل دخول الكهرباء لقريته في قلب صعيد مصر وبعد أن يحقق هذا الشاب نجاحات رائعة في القاهرة يكتشف أن قريته غارقة في الظلام فيقرر ترك العاصمة والأضواء ويعود ليؤدي واجبه كمشعل ضوء نحو قريته فيجد نفسه محاصرا بالظلام والقهر والزيف فغالبية الشخوص مزيفون وينشأ صراع رهيب بينه وبين العبث الذي يحاصره، ويشتد الصراع ويتكئ المؤلف على لغة مجازية تساعده في قول مالا يقال.
يذكر أن الروائي ماهر مهران كاتب وشاعر ومسرحي، كتب عددا من المسلسلات الإذاعية، وحصد جائزة أخبار الأدب الأولى من مؤسسة أخبار اليوم من الروائي الراحل جمال الغيطاني عام 98، بجانب جائزة مانديلا في الرواية، ورشح للقائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية للمسرح بالشارقة في مسرح الطفل.
وأصدر ماهر مهران العديد من الدواوين الشعرية منها (هفهفات النخيل، عزيزة، أغانى أشجار السنط، الخدامة، أوجاع متوحشة، تعليم مجانى، إيه ده، الترنج الأبيض، ويقول عبد الصبور) وعددا من الروايات هى (قاو اسطورة الدم، بنات قبلى، عشا ليلي، كرة النار، أين أذهب يا رب) وكتب 15 مسلسلا إذاعيا للإذاعة المصرية، كما كتب العديد من سيناريوهات المسلسلات التليفزيونية قيد التنفيذ.
MENAFN10112023000132011024ID1107405672
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.