مناقشة رواية المزيفون للكاتب ماهر مهران فى ورشة الزيتون الاثنين

MENAFN - Youm7) تستضيف ورشة الزيتو في السابعة مساء الاثنين المقبل الشاعر والروائى ماهر مهران لمناقشة روايته "المزيفون" الصادرة حديثا، يناقشه الدكتورة فاطمة الصعيدي والدكتور أحمد إبراهيم الشريف والكاتب مجدي نصار والدكتورة إسراء بدوي والروائي محمد إبراهيم طه ويدير الندوة الكاتب سامح وهيب، والورشة بمقر حزب التجمع شرق القاهرة 1 ش محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسى "سليم الأول سابقا" بجوار أسواق العثيم وصيدلية جرجس وبالقرب من محطة سرايا القبة وقصر الطاهرة.

والرواية تدور أحداثها حول حياة شاب يهوى إشعال الضوء، كان في طفولته يرى أباه يشعل الفوانيس في الشوارع قبل دخول الكهرباء لقريته في قلب صعيد مصر وبعد أن يحقق هذا الشاب نجاحات رائعة في القاهرة يكتشف أن قريته غارقة في الظلام فيقرر ترك العاصمة والأضواء ويعود ليؤدي واجبه كمشعل ضوء نحو قريته فيجد نفسه محاصرا بالظلام والقهر والزيف فغالبية الشخوص مزيفون وينشأ صراع رهيب بينه وبين العبث الذي يحاصره، ويشتد الصراع ويتكئ المؤلف على لغة مجازية تساعده في قول مالا يقال.

يذكر أن الروائي ماهر مهران كاتب وشاعر ومسرحي، كتب عددا من المسلسلات الإذاعية، وحصد جائزة أخبار الأدب الأولى من مؤسسة أخبار اليوم من الروائي الراحل جمال الغيطاني عام 98، بجانب جائزة مانديلا في الرواية، ورشح للقائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية للمسرح بالشارقة في مسرح الطفل.

وأصدر ماهر مهران العديد من الدواوين الشعرية منها (هفهفات النخيل، عزيزة، أغانى أشجار السنط، الخدامة، أوجاع متوحشة، تعليم مجانى، إيه ده، الترنج الأبيض، ويقول عبد الصبور) وعددا من الروايات هى (قاو اسطورة الدم، بنات قبلى، عشا ليلي، كرة النار، أين أذهب يا رب) وكتب 15 مسلسلا إذاعيا للإذاعة المصرية، كما كتب العديد من سيناريوهات المسلسلات التليفزيونية قيد التنفيذ.