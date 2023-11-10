التنسيق الحضارى يدرج اسم مصطفى المنفلوطى فى مشروع عاش هنا

MENAFN - Youm7) أدرجالجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم الأديب مصطفى لطفى المنفلوطى، فى مشروع عاش هنا، وذلك تخليداً لذكراه، حيث جرى وضع اسمه على باب منزله الذى يقع فى منطقة السيدة زينب.

لافتة عاش هنا

ولد

مصطفى لطفى في مدينة منفلوط، بمحافظة أسيوط، تلقى تعليمه في الأزهر الشريف، وتتلمذ على يد الإمام محمد عبده، بدأت شهرته منذ سنة 1907 بما كان ينشره في جريدة المؤيد من المقالات الأسبوعية تحت عنوان النظرات، وتولى وظائف كتابية في وزارة المعارف سنة 1909، ووزارة الحقانية 1910، وسكرتارية مجلس النواب.

لم يكن مجيداً للغة الفرنسية لذلك استعان بأصحابه الذين كانوا يترجمون له الروايات، ومن ثم يقوم هو بصياغتها وصقلها في قالب أدبي، ثم نشرها بدأ حياته شاعراً، ثم انتقل إلى النثر، فهو يعد علامة فارقة في الأدب العربي الحديث.

من مؤلفاته: - النظرات (ثلاثة أجزاء) وقد بدأ كتابته منذ عام 1907. - العبرات، طبع في عام 1916،

إحياء الفضيلة الصحيحة والضمير النقي. - رواية "الشاعر" وهي في الأصل بعنوان "سيرانو دي برجراك" عن شخصية بنفس الاسم للكاتب الفرنسي أدموند روستان، 1921، رواية "تحت ظلال الزيزفون" صاغها المنفلوطي بعد أن ترجمها من اللغة الفرنسية وجعلها بعنوان "ماجدولين" وهي للكاتب الفرنسي ألفونس دي كار.