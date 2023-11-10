خطوات.. كيفية تمكين ميزة حماية عنوان IP فى المكالمات على واتساب

(MENAFN
- Youm7) سترحل واتساب جميع المكالمات عبر خوادم الشركة بدلاً من إعداد اتصال نظير إلى نظير من أجل حماية عنوان
IP
الخاص بك أثناء المكالمات، مما يؤدي إلى إخفاء عنوان IP الخاص بك بشكل فعال والحفاظ على خصوصيتك، وستواجه انخفاضًا طفيفًا في جودة المكالمة حيث يتم توجيه المكالمات عبر خادم بدلاً من الاتصال المباشر، لكن واتساب ينص على أن هذه المحادثات ستظل مشفرة من طرف إلى طرف بحيث لا يتمكن سوى المشاركين في المكالمة من الاستماع إليها.
ويوضح المهندسون أن الميزة الجديدة لحماية عناوين IP في المكالمات تستهدف مستخدمي منصة المراسلة الأكثر وعيًا بالخصوصية، ولكن الإعداد لتمكينها سيكون متاحًا لجميع المستخدمين على iOS وAndroid.
كيفية تمكين ميزة "حماية عنوان IP في المكالمات" على واتساب:
قم بتنزيل أحدث إصدار من WhatsApp عبر متجر التطبيقات App Store أو متجر Google Play.
افتح قائمة إعدادات واتساب، ثم اضغط على الخصوصية.
قم بالتمرير لأسفل ثم اضغط فوق خيارات متقدمة.
اضغط على مفتاح حماية عنوان IP في المكالمات لتمكين ميزة الخصوصية الجديدة.
MENAFN10112023000132011024ID1107405669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.