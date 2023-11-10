خطوات.. كيفية تمكين ميزة حماية عنوان IP فى المكالمات على واتساب

ويوضح المهندسون أن الميزة الجديدة لحماية عناوين IP في المكالمات تستهدف مستخدمي منصة المراسلة الأكثر وعيًا بالخصوصية، ولكن الإعداد لتمكينها سيكون متاحًا لجميع المستخدمين على iOS وAndroid.





كيفية تمكين ميزة "حماية عنوان IP في المكالمات" على واتساب:

قم بتنزيل أحدث إصدار من WhatsApp عبر متجر التطبيقات App Store أو متجر Google Play.

افتح قائمة إعدادات واتساب، ثم اضغط على الخصوصية.

قم بالتمرير لأسفل ثم اضغط فوق خيارات متقدمة.

اضغط على مفتاح حماية عنوان IP في المكالمات لتمكين ميزة الخصوصية الجديدة.