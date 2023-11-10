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خطوات.. كيفية تمكين ميزة حماية عنوان IP فى المكالمات على واتساب

11/10/2023 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) سترحل واتساب جميع المكالمات عبر خوادم الشركة بدلاً من إعداد اتصال نظير إلى نظير من أجل حماية عنوان
IP
الخاص بك أثناء المكالمات، مما يؤدي إلى إخفاء عنوان IP الخاص بك بشكل فعال والحفاظ على خصوصيتك، وستواجه انخفاضًا طفيفًا في جودة المكالمة حيث يتم توجيه المكالمات عبر خادم بدلاً من الاتصال المباشر، لكن واتساب ينص على أن هذه المحادثات ستظل مشفرة من طرف إلى طرف بحيث لا يتمكن سوى المشاركين في المكالمة من الاستماع إليها.

ويوضح المهندسون أن الميزة الجديدة لحماية عناوين IP في المكالمات تستهدف مستخدمي منصة المراسلة الأكثر وعيًا بالخصوصية، ولكن الإعداد لتمكينها سيكون متاحًا لجميع المستخدمين على iOS وAndroid.




كيفية تمكين ميزة "حماية عنوان IP في المكالمات" على واتساب:

قم بتنزيل أحدث إصدار من WhatsApp عبر متجر التطبيقات App Store أو متجر Google Play.

افتح قائمة إعدادات واتساب، ثم اضغط على الخصوصية.

قم بالتمرير لأسفل ثم اضغط فوق خيارات متقدمة.

اضغط على مفتاح حماية عنوان IP في المكالمات لتمكين ميزة الخصوصية الجديدة.







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