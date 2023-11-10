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تعرف على طرق تسريع شبكة واى فاى فى منزلك.. فى 12 خطوة

11/10/2023 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) يرغب مستخدمو الإنترنت التعرف على تعزيز سرعة شبكة WiFi الخاصة بهم، وهناك بعض الطرق المؤكدة لزيادة سرعة اتصالك بالإنترنت فى 12 خطوة، ويمكن للمبتدئين الوصول إليها بسهولة وسرعة وهى كالتالى وفقا لتقرير thesun.



1- اقترب من جهاز التوجيه الخاص بك
إحدى أسهل الطرق للحصول على اتصال أفضل هي الاقتراب من جهاز التوجيه الخاص بك، كلما كان جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك بعيدًا عن جهاز توجيه Wi-Fi ، أصبحت سرعة الإنترنت لديك أبطأ.



تأكد من عدم وجود جدران سميكة، وخاصة الجدران الخرسانية، بين جهاز التوجيه وجهازك.



2- أعد تشغيل جهاز التوجيه أو المودم


من المحتمل أن يكون هذا هو الإجراء الأول لأي شخص يعاني من مشاكل في الإنترنت، يمكن أن تؤدي إعادة تشغيل جهاز التوجيه أو المودم في كثير من الأحيان إلى إصلاح سرعات الإنترنت البطيئة، تعمل هذه الطريقة بشكل جيد بشكل مدهش مع تعزيز شبكة Wi-Fi سريعًا.




3- امسح ذاكرة التخزين المؤقت وسجل التصفح في متصفحك


يمكن أن يؤدي وجود الكثير من بيانات ذاكرة التخزين المؤقت إلى عدم تحميل مواقع الويب، أو تحميلها جزئيًا، أو حتى تحميلها ببطء شديد ، ويمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل غير ضرورية فيما يتعلق بمدى سرعة التصفح، ولهذا امسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط في متصفحك وتخلص من أي ملفات قد تتداخل.



4- قم بتحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بك


قد يكون من المفيد تحسين أداء جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك عن طريق تحديث جهازك.




5- اغلق برامج الخلفية غير الضرورية


إذا كان الإنترنت بطيئًا على جهازك ولكنه يعمل بشكل جيد على هاتفك، فقد تؤدي برامج الخلفية غير الضرورية إلى استنزاف النطاق الترددي لديك، قد يؤدي ذلك إلى تعطل اتصالك بالإنترنت ويسبب تأخيرًا.



6- استخدم اتصالاً إضافيًا (Ethernet)


إذا كان اتصال Wi-Fi لديك بطيئًا بشكل مستمر أو إذا كنت لا ترغب في الاستثمار في جهاز توجيه جديد، فيجب عليك محاولة التبديل إلى اتصال سلكي ، قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac بجهاز التوجيه الخاص بك باستخدام كابل Ethernet.



سيوفر الكابل الفعلي أسرع سرعات ممكنة لاتصالك، ومن المحتمل أن يصل إلى سرعات تصل إلى عدة جيجابت في الثانية.





7- تحقق من الكابل الخاص بك وقم بتقصير الطول


تعد الكابلات هي الطريقة الأسرع والأكثر موثوقية لتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بجهاز التوجيه الخاص بك ، ولكن إذا كنت تستخدم اتصال Ethernet، فتأكد من أن الكابل ليس طويلًا جدًا وأنه لا يحتوي على أي مكامن الخلل ، إنها طريقة سهلة جدًا لزيادة سرعة الإنترنت لديك وتحسين الاتصال الضعيف.



8- قم بتخطيط قوة الإشارة في منزلك


قد يكون من الأسهل معرفة مكان أقوى إشارة في منزلك بدلاً من تحريك المودم في كل مكان ، ويمكن لأداة مثل Heatmapper أن تساعدك، ولكنك ستحتاج إلى التسجيل للحصول على نسخة تجريبية ، كما ستتيح لك خريطة إشارة الإنترنت الخاصة بمنزلك معرفة المكان الذي تتوقع فيه سرعات تنزيل بطيئة أو حتى انقطاع الاتصال.



9- احصل على موسع شبكة Wi-Fi


إذا لم تتمكن من الاقتراب من جهاز التوجيه الخاص بك، أو لا يمكنك تحريك جهاز التوجيه الخاص بك، فإن موسع Wi-Fi يعد وسيلة رائعة لتعزيز سرعة الإنترنت في جميع أنحاء منزلك ، وتتصل موسعات Wi-Fi بإشارة Wi-Fi الخاصة بجهاز التوجيه الخاص بك وتكرر الإشارة لتوسيع نطاق شبكتك اللاسلكية والتخلص من المناطق الميتة ونقاط الضعف.



10- الحد من الأجهزة المتصلة


إذا كان لديك عدد كبير جدًا من الأجهزة المتصلة، فقد يتسبب ذلك في انخفاض أداء الشبكة ، حاول إيقاف تشغيل الأجهزة التي لا تحتاج إليها لمعرفة ما إذا كانت سرعة شبكتك وموثوقيتها تتحسن أم لا.



11- البحث عن الفيروسات


يمكن أن تؤدي الإصابة بالبرامج الضارة إلى استخدام نطاق ترددي عالي، خاصة عند البحث في ملفاتك الشخصية أو تنزيل تعليمات برمجية ضارة ، ولمنع حدوث ذلك، استخدم برنامج الأمان الذي سيقوم بفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الأعلى إلى الأسفل.




12- احصل على مانع الإعلانات


لقد تعرضنا جميعًا لقصف الإعلانات المزعجة أثناء تصفحنا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا ، ويمكن أن يكون هذا أكثر من مجرد مصدر إزعاج وقد يعطل اتصالك بالإنترنت، ويمكن أن يؤدي استخدام أداة حظر الإعلانات أو المتصفح الذي يركز على الخصوصية إلى التخلص من كل تلك الإعلانات المزعجة، مما يوفر مساحة قيمة لاتصالك بالإنترنت، يمكنه
تحديد وإزالة أي برامج ضارة أو تهديدات أخرى.












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