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ذكاء اصطناعي يرسم خريطة للجبال الجليدية أسرع بـ 10000 مرة من البشر

11/10/2023 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي الجديد رسم خريطة للجبال الجليدية العملاقة من صور الأقمار الصناعية أسرع بـ 10000 مرة من البشر، حيث درب العلماء نظام الذكاء الاصطناع (AI) على رسم خريطة دقيقة، في جزء من مائة من الثانية، لمساحة سطح ومخطط الجبال الجليدية العملاقة التي تم التقاطها على صور الأقمار الصناعية.



ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، نُشرت الدراسة التي تحمل عنوان "رسم خريطة لمدى الجبال الجليدية العملاقة في القطب الجنوبي باستخدام التعلم العميق" في مجلة The Cryosphere.



يعد هذا تقدمًا كبيرًا في الأنظمة الآلية الحالية، التي تكافح من أجل التمييز بين الجبال الجليدية والميزات الأخرى في الصورة، ويعد التفسير البشري للصورة أكثر دقة، ولكن قد يستغرق الأمر عدة دقائق لتحديد الخطوط العريضة لجبل جليدي واحد.



كما أن الجبال الجليدية لها تأثير كبير على البيئة القطبية ومراقبتها أمر بالغ الأهمية لكل من السلامة البحرية والدراسة العلمية.




ويمكن أن تكون كبيرة للغاية، وفي بعض الحالات بحجم بلدان صغيرة، ويمكن أن تشكل خطراً على السفن المارة.



كما أنه أثناء ذوبانها، تطلق الجبال الجليدية العناصر الغذائية والمياه العذبة في البحار، ويمكن أن يكون لذلك تأثير على النظم البيئية البحرية.



وقالت الدكتورة آن براكمان-فولجمان، التي قادت الدراسة أثناء قيامها بأبحاث الدكتوراه في مركز المراقبة والرصد القطبي بجامعة ليدز: "توجد الجبال الجليدية في أجزاء يصعب الوصول إليها من العالم، والأقمار الصناعية ليست مجرد وسيلة لرصد الجبال الجليدية، إنها أداة رائعة لمراقبة مكان وجودها، ويمكنها مساعدة العلماء على فهم عملية ذوبانها وبدء تفككها في النهاية".



وأضافت الدكتورة فولجمان، "أن استخدام نظام الذكاء الاصطناعي الجديد يتغلب على بعض المشكلات المتعلقة بالطرق الآلية الحالية، والتي يمكن أن تواجه صعوبة في التمييز بين الجبال الجليدية والجليد الآخر الذي يطفو على البحر أو حتى الخط الساحلي القريب الموجود في نفس الصورة."



استخدمت الدكتورة براكمان-فولجمان وزملاؤها خوارزمية تسمى U-net - وهي نوع من الشبكات العصبية "لتدريب" جهاز كمبيوتر على رسم خريطة دقيقة لمخطط الجبال الجليدية من الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية Sentinel-1 التي تديرها وكالة الفضاء الأوروبية.



وقالت الدكتور براكمان-فولجمان، المقيمة حاليًا في جامعة القطب الشمالي النرويجية في ترومسو، إن التكنولوجيا يمكن أن تؤدي إلى خدمات جديدة لتوفير معلومات حول شكل وحجم الجبال الجليدية العملاقة.



تُظهر خدمات رسم الخرائط الحالية فقط نقطة المنتصف أو الموقع المركزي وطول الجبال الجليدية.












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