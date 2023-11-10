اكتشاف نسخة خبيثة من تطبيق واتس آب تستهدف المستخدمين العرب

MENAFN - Youm7) اكتشف باحثو مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي مؤخراً نموذجاً خبيثاً جديداً للتجسس على تطبيق "واتس آب" WhatsApp ، أصبح ينتشر عبر برنامج المراسلة الشهير "تلجرام"، ومع أن النموذج المكتشف يخدم الغرض المقصود منه من خلال توسيع تجربة المستخدم، لكنه يقوم أيضاً بجمع المعلومات الشخصية من ضحاياه سراً.ونظراً لانتشاره على نطاق واسع بعد أن تجاوز 340.000 في شهر واحد فقط، تستهدف هذه البرامج الخبيثة غالباً المستخدمين الذين يتواصلون باللغتين العربية والأذرية، رغم وقوع ضحايا على مستوى العالم، وشهدت أذربيجان والمملكة العربية السعودية واليمن وتركيا ومصر أعلى معدل للهجمات.ويلجأ المستخدمون في الغالب إلى تعديلات الجهات الخارجية لتطبيقات المراسلة الشائعة من أجل إضافة ميزات إضافية،ومع ذلك فإن بعض هذه التعديلات تحمل أيضاً برامج خبيثة مخفية أثناء الاعتماد عليها لتحسين الوظائف.وحددت كاسبرسكي نموذجاً جديداً لتطبيق "واتس آب" لا يقدم الإضافات فقط، مثل الرسائل المجدولة والخيارات القابلة للتخصيص، بل يشمل أيضاً على وحدة لبرامج التجسس الخبيثة.ويحتوي ملف بيان عميل "واتس آب" المعدل على مكونات مشبوهة (خدمة وجهاز استقبال للبث)، علماً أنها لا تكون موجودة في الإصدار الأصلي.ويقوم جهاز الاستقبال بتفعيل الخدمة، ويطلق وحدة التجسس عند تشغيل الهاتف أو شحنه، وحال إكمال تفعيلها، ترسل النسخة المغروسة الخبيثة طلباً يتضمن معلومات الجهاز إلى خادم المهاجم.وتغطي هذه البيانات (الهوية الدولية للهاتف المحمول) IMEI ورقم الهاتف ورموز البلد والشبكة وغيرها الكثير من المعلومات، ليس هذا فحسب، بل ينقل أيضاً جهات اتصال الضحية وتفاصيل الحساب كل خمس دقائق، كما يمكنه إعداد تسجيلات الميكروفون وتصفية الملفات من وحدة التخزين الخارجية.وتمكنت النسخة الخبيثة من الوصول إلى قنوات تطبيق تلغرام الشهيرة، والتي تستهدف في الغالب المتحدثين باللغتين العربية والأذرية، حيث تضم بعض هذه القنوات ما يقرب من مليوني مشترك.وأصدر باحثو كاسبرسكي تنبيهاً إلى تطبيق تلجرام حول وجود هذه المشكلة، وكشفت قراءات كاسبرسكي أكثر من 340.000 هجمة تتضمن هذا الوضع في شهر أكتوبر فقط، وكان قد وظهر هذا التهديد مؤخرًا، وأصبح نشطًا في منتصف أغسطس 2023.وتعد أذربيجان والمملكة العربية السعودية واليمن وتركيا ومصر الدول الخمسة الأولى التي سجلت أعلى معدل للهجمات التي تستهدف المستخدمين الناطقين بالعربية والأذرية، لكنها تؤثر أيضاً على الأفراد من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى.وقال ديمتري كالينين، خبير أمني في كاسبرسكي: "من الطبيعي أن يبدي الأشخاص ثقتهم إزاء التطبيقات من المصادر التي تتم متابعتها بشكل كبير، لكن المحتالين يستغلون هذه الثقة، وعند النظر إلى انتشار النسخ المعدلة الخبيثة عبر منصات الطرف الثالث الشائعة، فإن هذا الأمر يسلط الضوء على أهمية اللجوء إلى عملاء المراسلة الفورية الرسميين.وإذا كان المستخدم بحاجة إلى بعض الميزات الإضافية التي لا يقدمها العميل الأصلي، يجب عليه التفكير في استخدام حل أمني من جهة تتمتع بسمعة حسنة قبل تثبيت برامج الطرف الثالث، لضمان حماية البيانات من التعرض للاختراق. وللحصول على حماية قوية للبيانات الشخصية، ننصح دائماً بتحميلالتطبيقات من متاجر أو المواقع الإلكترونية الرسمية".ولحفاظ المستخدمين على أمنهم وسلامتهم، يوصي الخبراء بما يلي:

اللجوء لمتاجر التطبيقات الرسمية : ينصح بتحميل التطبيقات والبرامج من مصادر رسمية وموثوقة، مع تجنب متاجر تطبيقات الطرف الثالث، حيث يرتفع احتمال المخاطر عند استضافة تطبيقات خبيثة أو مخترقة.



ينصح بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الخبيثة ذات السمعة الحسنة وصيانتها على الأجهزة، ويطلب من المستخدين فحص أجهزتهم بانتظام للبحث عن التهديدات المحتملة، وتحديث البرامج الأمنية التي يستخدمونها.يجب البقاء على اطلاع حول أحدث التهديدات والتقنيات والتكتيكات السيبرانية، مع الحذر من الطلبات غير المرغوب فيها، أو العروض المشبوهة، أو الطلبات العاجلة للحصول على معلومات شخصية أو مالية.وبما أن برامج الجهات الخارجية من المصادر الشائعة تأتي في الغالب بدون أي ضمان، يجب الأخذ في الحسبان أن مثل هذه التطبيقات يمكن أن تحتوي على عمليات زرع برامج خبيثة، بسبب هجمات سلسلة التوريد على سبيل المثال.