Friday, 10 November 2023 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزّة - إسرائيل: حرب الاحتمالات المفتوحة - جريدة الوطن السعودية

11/10/2023 4:18:59 AM
(MENAFN- Al Watan) لكلّ حرب خطّةٌ وأهداف. الأمران يَقعان في مَوقع الاحتمالات المُرَجَّحَة. عناصر الترجيح الحربيّة مُتَعَدِّدَةُ المصادر، وصيغتها تكون في عنوان تقدير الموقف الشامل، الذي تتولَّى هيئات الأركان الحربيّة صَوْغَ عناصره، وتتولّى من ثمّ تفصيلها تفصيلاً مُدَقَّقاً، في ضَوء المعلومات الشاملة المُتوافرة في حوزة الهيئة القياديّة.
تتوخّى أركان الجيوش قراءة الواقع الميدانيّ في تبدّلاته، وفي احتمالاته، وفي مستجدّاته، لكي تزوّد القيادات الميدانيّة بسلسلة الإجراءات التكتيكيّة الاستباقيّة، التي تمنع ارتباك أداء الوحدات القتاليّة. أمّا ما بعد مكاتب الأركان، وأمّا ما يَقع خارج الخرائط الصامتة، فتكون الكلمة الحاسمة فيه للميدان الحيّ، وللقادة الميدانيّين الذين يسدُّون كلّ فراغ لم تلحظه أقلام الخطط القتاليّة.
آليّة التخطيط، المَبنيّة على دراسة وتقدير أداء القوى الذاتيّة وكفاءتها وقدراتها، وعلى توقُّع ما قد تُظهره قدراتُ الطرف المُعادي في المُواجَهة، تَضع أكثر من علامة استفهام حول سَيْرِ العمليّات القتاليّة، وحول النجاح الذي قد تحقّقه، وحول الإخفاق الذي قد تَقع فيه. علامات الاستفهام هذه، تعود لتَجتمع في علامةِ استفهامٍ واحدة هي: هل يُمكن الجزم بنهاية المعركة بعد ساعة صفر الانطلاق؟ أم أنّ نتائج المراحل القتاليّة المتوالية، هي التي ترسم تِباعاً صورةَ المآل الأخير المُحتمَل للمعركة؟ واضحٌ أنّ الجواب النهائي، على ختام جَلَبَةِ صنوف الأسلحة، تصنعه تطوّراتُ الميدان.
هذه المقدّمة الاستهلاليّة، الطويلة ((نسبيّاً))، ضروريّة لدى التوقُّف أمام تطوّرات الحرب المفتوحة التي تشنّها قوّات العدوّ الإسرائيلي على قطاع غزّة، وضروريّة لكبْح كتابات الترجيحات والتوقُّعات، المُتفائلة والمُتشائمة، التي سارع إليها سياسيّون وعسكريّون، وأحزابٌ وتنظيماتٌ عدّة... فبات للحرب، مع هؤلاء، نهايات معلومة، قَبل أن تبدأ الحرب، وقَبل أن تنتهي مراحل التمهيد المدفعيّ والصاروخيّ والجويّ، التي تَسمح بتقدُّمٍ ((أسهل)) لقوّات الغزو البريّة.
عناوين تستحق الضوء
عود على بدء، وحتّى بدء عمليّة الاجتياح البريّة التي يُهدِّد بها العدوّ، ما هي العناوين الأبرز التي يُمكن إلقاء الضوء عليها؟ وما هي المعطيات والاحتمالات التي ينطوي عليها كلُّ عنوان؟.. أي ما هو الإطار العامّ الآن، بعد أيّامٍ طوالٍ من الحرب على قطاع غزّة؟ وما أدوار اللّاعبين الذين احتلُّوا مواقعهم البارزة من ضمن هذا الإطار؟
يتقدّم عنوان الإطار السياسي، الذي تدور من ضمنه معركة غزّة الحاليّة، على سائر العناوين والأسئلة المطروحة، وينتظمها قلقٌ سياسيٌّ واحد، محوره الأُفق الذي قد يكون مفتوحاً أمام المُقاتلين الفلسطينيّين، أو الحاجز السياسيّ المُعادي القاهر، الذي يَمنع المُقاتلين من بلوغِ أيِّ أُفق. إذن ماذا عن الأُفق السياسيّ، أي ماذا عن النتائج التي قد تُسفِر عنها الحربُ المفتوحة؟ يتبادر إلى الذهن طَرْحُ فكرةٍ أولى، هي: هل سيَسمح العدوُّ الإسرائيلي، ومن ورائه ((الغرب))، بخيالِ نجاحٍ تَخرج حركةُ حماس متسلِّحةً به، فتَنسب إلى نفسها، ويَنسب إليها الآخرون، فَوزاً واضحاً على آلة الحرب الإسرائيليّة؟
ويدور في الذهن هاجسُ فكرةٍ أساسيّة، هي: هل يخرج ((الغرب)) بحقيقة سياسيّة، أقرَّ بها في اتّفاق أوسلو، فوافق على قيام دولة فلسطينيّة على جزء من أرض فلسطين التاريخيّة؟ الجواب الأقرب إلى الواقع، هو أنّ الفكرتَيْن مُستبعَدتان من السياسات الغربيّة، هذا لأنّهما تقفان على أرضِ نجاحٍ قتاليّ واضح في بُعده الميدانيّ، في الفكرة الأولى، وواضح في بُعده السياسيّ، في الفكرة الثانية، والحال، أنّ إسرائيل ورُعاتها وداعميها، ليسوا في واردِ فتْحِ الملفّ الفلسطينيّ السياسيّ، وهُم يُكثرون من ((الجعْجَعة)) الإنسانيّة، ويتعامون عن أنّ ((الطحين)) لا يُمكن إلّا أن يكون سياسيّاً، هذا ليكون مُمكناً، استواء الطحين خُبزاً فلسطينيّاً تاريخيّاً، من معجنٍ فلسطينيّ تاريخيّ، وعلى نارٍ فلسطينيّة، تُعيد اشتعال الجذوة التي لم تفلح سياساتُ إطفائها، في مَوقد التاريخ.
استبعادُ الحلّ السياسيّ
إذن، وبقراءةٍ هادئة، لا تبدو معركة الفلسطيني مفتوحة الأُفق، إذا ما قيست الأمور بمقياس الموازين التي تُقارِن بين الذاتيّ الفلسطينيّ، على صعيد الرعاية والدَّعم والقُدرات، ميدانيّاً وسياسيّاً، وبين ((الذاتيّات)) المُعادية والمُضادّة، على صعيد ما تمتلكه ((أيمانُها)) من عناصر قوّة هائلة.
الانتقال من المعطى الفلسطينيّ إلى المعطى العربيّ، قد يضيف لَوناً إلى صورة الأُفق المُمكن أو الصعب، فلسطينيّاً، لكنّه لا يَملك عناصر فرْض إضافاتٍ وازِنة على المشهد الفلسطينيّ العامّ. والعربيّ يشبه الغربيّ، في مضمار الاتّصال بفلسطين؛ فالإثنان اختارا المَدخل ((الإنساني)) مع جمل الشرح اللّازمة، والإثنان استبعَدا فرضيّة الحلّ السياسيّ الآن؛ العربيّ فَعَلَ ذلك، عندما أحال تنفيذ الحلّ إلى الغرب الذي يَملك مفتاح الحلّ، وهذا الأخير أَطاح بالحلّ منذ أوسلو وحتّى تاريخه، بالتغاضي عن كلّ العدوانيّة الإسرائيليّة. هذه السياسة الغربيّة، التي تقودها الولايات المتّحدة الأميركيّة، تستدعي استطراداً تفرضه الاستجابة السريعة والمُنحازة لضرورات الردّ الإسرائيليّ الشرس.
كتتمّة للمعطى العربي، هناك العامل الإقليميّ الإيرانيّ الذي لا يُمكن تجاهله، أو إسقاطه من الحساب.
بهدوء، وبواقعيّة، يبدو العامل الإيراني صاحب الثقل الوازن في المشهد الحالي، هذا لأنّه راكَمَ ومنذ زمن، استراتيجيّة نفوذه في فلسطين، وفي عدد من الدول العربيّة، على شعاريّة المُقاوَمة، وعلى شعاريّة تبنّي القضيّة الفلسطينيّة.
في ظلال الشعاريّة ((النضاليّة))، امتلكتْ إيران قرارَ الحرب والسِّلم في لبنان، وامتلكته بدرجةٍ أقلّ في فلسطين، مثلما استحوذَت على مفاتيح التهدئة والمُشاكَسة، في اليمن وفي العراق وفي سوريا.
تأسيساً على ذلك، ما الذي يُمكن أن تضيفه إيران من دعْمٍ إلى المعركة الفلسطينيّة؟ للأمر حسابات، وعنوان الحسابات، المُوازَنة بين أرباح السياسة وخساراتها، وانعكاس ذلك على النفوذ الإقليميّ للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، وعلى موقعها السياسيّ - الاستراتيجيّ، على الخريطة الشرق أوسطيّة.
على أكثر من وجه، تتعامل السياسة الإيرانيّة مع الحرب على غزّة، بما يقترب من اعتبارها حرباً عليها، وتَربط سياسيّاً بين انعكاسات نتائجها على البنية الفلسطينيّة العامّة، وعلى بنية ((أذرع المُقاومة))، في فلسطين وبعيداً من فلسطين.
تتوفَّر لدى إيران كلُّ الهواجس التي تُفضي إلى نتيجةٍ مهمّة، وهي: أنّ الحرب الحاليّة، إذ تستهدف حركة حماس، فإنّها تستهدف أيضاً، كفّ اليد الإيرانيّة عن التدخُّل والفعل في ميدان الصراع الفلسطينيّ - الإسرائيليّ، ووضْع حدٍّ لاستخدامه كذريعةٍ للاستمرار في إنشاءِ ودعْمِ هياكل تنظيميّة مسلَّحة، تتّخذ لها عناوين نضاليّة متعدّدة.
لا يخفى على مُتابِعٍ سياسيّ، أنّ ((خروج)) الإيراني من دائرة التأثير الحاسِم في فلسطين، يحيل ((تنظيماته)) المسلَّحة الخارجيّة إلى بُعدِها الداخلي فقط، أي يجعلها مجرَّدة من عنصر التفوُّق ذي البُعدَيْن، النضاليّ والتسليحيّ، أي العنصر الذي أَتاح لهذه التنظيمات أن تكون دولةً في دولة، أو دولةً فوق الدولة.
جواب مركب
إذا كان ما وَرَدَ أعلاه يَقَعُ في باب الحسابات، فماذا عن احتمال التدخُّل الإيراني المباشر في الحرب الدائرة؟ وهل تَخرج السياسةُ الإيرانيّة من تدخُّل المُداوَرة والمُناوَرة، إلى تدخُّل المُباشرة؟ الجواب مركَّب، وطلائعه أَتت على أكثرِ من لسانِ مسؤولٍ إيراني، والفحوى، حتّى تاريخه، أنّ الأذرع ((الجهاديّة)) الفلسطينيّة واللّبنانيّة، على وجه التحديد، ما زالت تحتلّ واجهةَ الصراع ضدّ الهجمة الإسرائيليّة.
هل يَفرض الوضعُ الميدانيّ المُتدحرِج في فلسطين، تغييراً على السياسة الإيرانيّة المُعتمَدة؟ ربّما متحفّظة، هذا لأنّ السياسيّ الإيرانيّ ما زال يعتقد بأنّ ((الغرب)) لن يَستبعد دَورَه كليّاً من المنطقة، ولأنّ المُباحثات الجارية في الكواليس بين إيران والغرب، لمّا تنقطع، وأنّ ما هو معروض على إيران يظلّ ((ثميناً)) في الحسابات المُستقبليّة.
بناءً على ما سَبق ذكره، وإذا ما اندرجَ عرضُ الواقع العامّ المُحيط بفلسطين، من ضمن سياق الاحتمالات، ينتقل السؤالُ مباشرةً إلى فعْلِ الميدان وأثره على التعديل فيها، لجهة السلب، ولجهة الإيجاب.
في الميدان، العَيْن على ما قد تُبديه المقاومة الإسلاميّة في غزّة من ثبات، ومن إدارة ناجحة في التصدّي للاجتياح البرّي الإسرائيليّ، في حال حصوله، ومن قدرة عالية على إنزال خسائر كبرى في بنى التشكيلات العسكريّة المُعادية.
إنّ استطالة زمن المعركة، يستنفد مهلةَ السماح العالَميّة المُعطاة للعدوّ، وقد يُخالِف الواقع افتراضنا، فيكون للعدوّ مهلة غربيّة مفتوحة.
استطالة المعركة، تزيد خسارة العدوّ، والخسارة البشريّة العالية، هي ممّا يُقلِق القيادة الإسرائيليّة في العادة، هذا مع العِلم أنّ حساب الخسائر يكون واضحاً لدى مَن يُخطِّط العمليّة العسكريّة ويُديرها.
الافتراض الصعب
لكنْ هل تَفرض بسالةُ المقاومين التراجُعَ على العدوّ، في حال أَقدم على إطلاق عمليّته الاجتياحيّة؟ يصعب افتراض ذلك. لماذا؟ لأنّ المؤسّسة السياسيّة الإسرائيليّة، ومن ورائها ومن أمامها، المؤسّسة العسكريّة، في حاجةٍ ماسّة إلى ((نَصْرٍ)) ما، يغسل وجوه الساسة والقادة، من عار الهزيمة التي أنزلتها بالجميع، المقاومةُ الفلسطينيّة في السابع من شهر اكتوبر الفائت.
إذن، تبدو المعركة بين الجيش الإسرائيلي والمُقاوَمة في غزّة، محكومةً بضرورة إحرازِ نصرٍ يسعى إليه الطرفان، ولعلّه يجوز القول في هذا المقام، إنّ كلّ فريق يسعى إلى النصر، من دون التوقُّف طويلاً، أمام ثمن النصر الذي سيكون باهظاً، وفقاً لكلّ المقاييس.
الإصرار على تحقيق النصر، وإدامة المعركة حتّى الوصول إليه، يجعل الحرب الحاليّة ((حرب وجود)) كما وَصَفَها الإسرائيلي، وهي على المقدار ذاته من الأهميّة والحَسْم لدى المُقاوَمة الفلسطينيّة التي تخوض حربَ وجودها السياسيّ.
تهديدات نتنياهو
لقد هدَّد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة العدوّ، بتغيير الشرق الأوسط، وردَّد عددٌ من المسؤولين الإسرائيليّين القولَ في صيغة الوصول إلى ((عالَمٍ من دون حماس))... في موازاة ذلك، لا تضمر حركة حماس أقلّ من جعل نهاية الحرب الحاليّة، بداية لصورة فلسطينيّة ((جديدة)). في الانتظار، ستتكفَّل الأيّام الآتية بتظهير الشرق الأوسط الإسرائيليّ الجديد، مثلما ستتكفّل بتظهير الصورة الفلسطينيّة الجديدة.
ولأنّ الادّعاء الغاضب، الإسرائيليّ، والأمل الطموح الحمساوي، ليسا مُلْكاً حصريّاً للطرفَيْن المُتصارعَيْن، فإنّ المُعايَنة الهادئة تفضي إلى خلاصةٍ هي: أيّ شرق أوسط يخلف شرق أوسط أميركا، الذي بشَّرَ به الرئيس جورج بوش الابن؟ وفي السياق ذاته، أيّ فلسطين تلك التي ستنبعث بعد فلسطين أوسلو الذي تجري مراسيم تشييعه الأخيرة اليوم؟
كاستطرادٍ ضروريّ، لن يكون مُستغرَباً القول، إنّ الحرب المندلعة راهناً تكاد تكون الحرب الإسرائيليّة الفلسطينيّة الأخيرة. ما تعليل هذه المُقارَبة؟ جواباً عن ذلك، يجب الاعتراف بأنّ قطاع غزّة الذي خَرَجَ منه الاحتلالُ الإسرائيليّ، هو ((فلسطين)) المحرَّرة التي في اليد. أمّا الضفّة الغربيّة، فهي ((فلسطين)) التي جرى قضمها التدريجي بالاستيطان... وعليه، فإنّ كسْر غزّة، يُعبِّد الطريق أمام إعادة إنتاج ((دولة فلسطينيّة)) هجينة، تحلّ محلّ الدولة التي سعى إليها الرئيس الراحل ياسر عرفات. هذه الدولة المُختزَلة، مرغوبة إسرائيليّاً، وغير مرفوضة دوليّاً.
من السابق لأوانه، الرجم بالغيب السياسيّ، لكن، وحتّى يكون ((عند جُهينة الخبر اليقين))، يجب الانتباه إلى أنّ ((دولة غزّة)) كانت مطروحة جديّاً أيّام الرئيس المصري محمّد مرسي، وأنّ صيغة هدنة السنوات العشر، بين حماس وإسرائيل، كانت موضع أخذٍ وردّ أيّام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك... لذلك، ومن باب التوقُّع السياسي الحَذِر، يجب التذكير مجدّداً بأمرَيْن اثنَيْن: الأوّل منهما، هو حقيقة القبول بفكرة ((كيان غزّاوي)) تحكمه حماس، والثاني منهما، هو الدَّور المصري الذي يُمكن أن يُستعاد، في صيغةٍ تُشبه الإشراف على الكيان المُقترَح، وفْقَ نسخةٍ جديدة تفرضها الحالُ الدوليّة والفلسطينيّة والإقليميّة. مصر بوّابة غزّة، ومَمرّها إلى الداخل العربيّ كان ويعود من القاهرة... هل في ما وَرَدَ تجاوُزٌ على احتمالٍ يُمكن أن يصير واقعاً عيانيّاً؟ هذا ما سيقوله الميدان، وما ستقوله القوى المُنخرطة فيه، قتالاً وسياسةً.
لكن... ماذا عن مصير الضفّة الغربيّة؟ تستطيع الضفّة الانتظار، إلى ما بعد تقرير مصير غزّة، وعلى السلطة الوطنيّة هناك، أن تضعَ في حسابها شروط إعادة إنتاجها الجديدة، هذا إذا ما أراد الصانع الأميركي إعادة تصنيعها! *كاتب من لبنان
* ينشر متزامنا مع نشرة أفق.

MENAFN10112023000089011017ID1107405658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث