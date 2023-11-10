شركة إنتاج البطاريات Hithium ستزود مطور نظام تخزين الطاقة Perfect Power

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Hithium، الشركة المُصنِّعة البطاريات الثابتة، عن اتفاقية تعاون جديدة مع مطور مشروع تخزين الطاقة Perfect Power LLC الذي تقع عملياته في تكساس وكاليفورنيا في المقام الأول. ووقع الشريك اتفاقية لـ Hithium لتوريد 1 جيغاواط في الساعة من منتجات البطاريات التي من المتوقع أن يتم نشرها في أسواقه. ووقعت الشركتان مذكرة التفاهم في مقر شركة Hithium في شيامين بالصين.
بقيادة Anthony Maselli وفريق من ذوي الخبرة مع أكثر من 2.000 ميغاواط في الساعة من مشاريع نظام تخزين الطاقة قيد التشغيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ستعزز Perfect Power عملياتها من خلال تكنولوجيا تخزين الطاقة وتوليد الطاقة المتقدمة المصممة للتكامل مع شبكة مرافق المنطقة.
بالتركيز على تكساس، التي تمتلك ثاني أكبر قدرة شمسية مثبتة في أي ولاية أمريكية، تركز Perfect Power على توليد الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بشكل مستدام وموثوق ومتجدد.
وفي هذا الصدد، علق Anthony Maselli، الرئيس التنفيذي لـ Perfect Power، قائلاً: "إن أداء البطارية ومتانتها أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، مع تركيزنا على تسهيل شبكة أكثر مرونة وطاقة نظيفة موثوقة للأحياء والمناطق التي تخدمها مشاريعنا. إن وجود مورد مثل Hithium يمنح مستثمرينا ومستهلكينا النهائيين الثقة بإمكانية الاعتماد على مشاريعنا".
وأضاف Jeff Wu، رئيس مجلس إدارة Hithium: "يعد التعاون مع Perfect Power خطوة مثيرة بالنسبة لنا في الولايات المتحدة، مما يسمح لنا بدعم المشاريع في اثنين من أكبر أسواق الطاقة في البلاد، كاليفورنيا وتكساس. ومن خلال هذا المسعى التعاوني، نهدف إلى زيادة انتشار ونشر منتجات تخزين الطاقة المتقدمة في مرحلة الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري في الولايات المتحدة".
مع 11 جيغاواط في الساعة من منتجات البطاريات التي تم تسليمها منذ تأسيسها في عام 2019، تعد Hithium واحدة من الشركات المصنعة القليلة واسعة النطاق التي تركز بشكل حصري على تخزين الطاقة الثابتة. وتتميز خلية الشركة بقدرة 314 أمبير في الساعة بعمر يبلغ 11000 دورة وتوفر الأساس لنظام الحاويات الجديد بقدرة 5 ميغاواط في الساعة، والذي يقلل تصميمه المبتكر من مساحة السطح المطلوبة بنسبة 20%.
نبذة عن Perfect Power
Perfect Power LLC هي شركة رائدة في مجال تخزين الطاقة الموزعة في تكساس، حيث قامت بتطوير وتشغيل مشاريع في جميع أنحاء مجلس الاعتمادية الكهربائية في تكساس (باختصار ERCOT) وأراضي كاليفورنيا. وتمتلك Perfect Power خبرة في توليد الطاقة والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة. ومع الالتزام بتقديم حلول متجددة، تقود Perfect Power التحول إلى مستقبل الطاقة المستدامة.
نبذة عن Hithium
تأسست Hithium في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للاستخدامات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. وعبر مراكز البحث والتطوير الأربعة ومرافق الإنتاج الذكية المتعددة، ابتكرت Hithium تحسينات آمنة رائدة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات كبيرة في عمر الدورة. ومع عقود من الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار التنفيذيين، تستفيد Hithium من تخصصها في نظام تخزين طاقة البطارية لتزويد الشركاء والزبائن بتطورات فريدة في مجال تخزين الطاقة. ويقع مقر الشركة في شيامين بالصين، ولها عمليات في الولايات المتحدة وأستراليا ودبي وأوروبا، وتُوسِّع قدرتها الإنتاجية إلى 70 جيغاواط في الساعة بحلول نهاية عام 2030.
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