شركة إنتاج البطاريات Hithium ستزود مطور نظام تخزين الطاقة Perfect Power

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Hithium، الشركة المُصنِّعة البطاريات الثابتة، عن اتفاقية تعاون جديدة مع مطور مشروع تخزين الطاقة Perfect Power LLC الذي تقع عملياته في تكساس وكاليفورنيا في المقام الأول. ووقع الشريك اتفاقية لـ Hithium لتوريد 1 جيغاواط في الساعة من منتجات البطاريات التي من المتوقع أن يتم نشرها في أسواقه. ووقعت الشركتان مذكرة التفاهم في مقر شركة Hithium في شيامين بالصين.

بقيادة Anthony Maselli وفريق من ذوي الخبرة مع أكثر من 2.000 ميغاواط في الساعة من مشاريع نظام تخزين الطاقة قيد التشغيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ستعزز Perfect Power عملياتها من خلال تكنولوجيا تخزين الطاقة وتوليد الطاقة المتقدمة المصممة للتكامل مع شبكة مرافق المنطقة.

بالتركيز على تكساس، التي تمتلك ثاني أكبر قدرة شمسية مثبتة في أي ولاية أمريكية، تركز Perfect Power على توليد الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بشكل مستدام وموثوق ومتجدد.

وفي هذا الصدد، علق Anthony Maselli، الرئيس التنفيذي لـ Perfect Power، قائلاً: "إن أداء البطارية ومتانتها أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، مع تركيزنا على تسهيل شبكة أكثر مرونة وطاقة نظيفة موثوقة للأحياء والمناطق التي تخدمها مشاريعنا. إن وجود مورد مثل Hithium يمنح مستثمرينا ومستهلكينا النهائيين الثقة بإمكانية الاعتماد على مشاريعنا".

وأضاف Jeff Wu، رئيس مجلس إدارة Hithium: "يعد التعاون مع Perfect Power خطوة مثيرة بالنسبة لنا في الولايات المتحدة، مما يسمح لنا بدعم المشاريع في اثنين من أكبر أسواق الطاقة في البلاد، كاليفورنيا وتكساس. ومن خلال هذا المسعى التعاوني، نهدف إلى زيادة انتشار ونشر منتجات تخزين الطاقة المتقدمة في مرحلة الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري في الولايات المتحدة".

مع 11 جيغاواط في الساعة من منتجات البطاريات التي تم تسليمها منذ تأسيسها في عام 2019، تعد Hithium واحدة من الشركات المصنعة القليلة واسعة النطاق التي تركز بشكل حصري على تخزين الطاقة الثابتة. وتتميز خلية الشركة بقدرة 314 أمبير في الساعة بعمر يبلغ 11000 دورة وتوفر الأساس لنظام الحاويات الجديد بقدرة 5 ميغاواط في الساعة، والذي يقلل تصميمه المبتكر من مساحة السطح المطلوبة بنسبة 20%.

نبذة عن Perfect Power

Perfect Power LLC هي شركة رائدة في مجال تخزين الطاقة الموزعة في تكساس، حيث قامت بتطوير وتشغيل مشاريع في جميع أنحاء مجلس الاعتمادية الكهربائية في تكساس (باختصار ERCOT) وأراضي كاليفورنيا. وتمتلك Perfect Power خبرة في توليد الطاقة والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة. ومع الالتزام بتقديم حلول متجددة، تقود Perfect Power التحول إلى مستقبل الطاقة المستدامة.

نبذة عن Hithium

تأسست Hithium في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للاستخدامات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. وعبر مراكز البحث والتطوير الأربعة ومرافق الإنتاج الذكية المتعددة، ابتكرت Hithium تحسينات آمنة رائدة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات كبيرة في عمر الدورة. ومع عقود من الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار التنفيذيين، تستفيد Hithium من تخصصها في نظام تخزين طاقة البطارية لتزويد الشركاء والزبائن بتطورات فريدة في مجال تخزين الطاقة. ويقع مقر الشركة في شيامين بالصين، ولها عمليات في الولايات المتحدة وأستراليا ودبي وأوروبا، وتُوسِّع قدرتها الإنتاجية إلى 70 جيغاواط في الساعة بحلول نهاية عام 2030.

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