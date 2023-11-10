شركة Payretailers تعلن عن مشاركتها في Sigma Europe لعام 2023 في مالطا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ شركة PayRetailers، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير حلول الدفع في أمريكا اللاتينية، أن تعلن عن مشاركتها في حدث SiGMA Europe. وسيُعقد هذا الحدث في ساحات بناء السفن التابعة لشركة MHH في فاليتا، مالطا، في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.
يمثل حدث SiGMA Europe فرصة فريدة لمجتمع iGaming والشركات ذات الصلة بهذا القطاع. وسيضم الحدث 800 جهة راعية وجهة عرض، و25000 مندوب و250 متحدثًا رئيسيًا. وبالإضافة إلى ذلك، سيُعقد على هامش المعرض ثماني فعاليات جانبية للأعمال وحفلات عشاء عمل، مما يوفر بيئة مثالية لتبادل الأفكار والتعاون بين خبراء الصناعة.
ستعرض شركة PayRetailers منتجاتها في الحدث في الجناح رقم 1006 ، حيث ستقدم تنسيق الدفع الخاص بها وستحصل على الحلول المصممة خصيصًا لقطاع iGaming. ستُسنح للحاضرين الفرصة لاكتشاف الطريقة التي تجلب بها تقنية PayRetailers المبتكرة الذكاء والكفاءة إلى عملية الدفع، مما يُحدِّث تغييرًا في الطريقة التي تدير بها الشركات معاملاتها.
حققت شركة PayRetailers نجاحًا كبيرًا في عام 2023، مع إضفاء تحسينات ملحوظة في نظام معالجة الدفع الخاص بها وتوسيع عملياتها إلى مناطق جديدة، من ضمنها صوفيا، بلغاريا. وقد أسهمت هذه التطورات في تعزيز مكانة PayRetailers كشركة فعَّالة ورائدة في صناعة التكنولوجيا المالية، مع التركيز على تقديم حلول دفع محلية وآمنة للشركات المحلية والدولية.
SiGMA Europe لعام 2023 في مالطا - إحداث ثورة في صناعة الألعاب
شاركت شركة PayRetailers سابقًا في حدث SiGMA Americas الذي عقد في ساو باولو وتنتابها حالة من الفخر الآن لكونها جزءًا من SiGMA Europe في مالطا. وفي أعقاب عقد هذا الحدث المهم لصناعة الألعاب، ستعرض الشركة الإسبانية نظام الدفع المعتمد الخاص بها، مما يبرز التزامها بأقصى قدر من الأمان وتجربة دفع فريدة من نوعها للشركات الفاعلة. صُممِّت حلول PayRetailers خصيصًا لتناسب جميع دول أمريكا اللاتينية، مما يوفر طرق دفع مفضلة وتحويلًا للعملات بشكل مرضٍ ومريح.
تبرز مشاركة PayRetailers في هذه الأحداث الضوء على التزامها الراسخ في خلق قيمة للتجار وضمان حلول دفع سلسة وآمنة للشركات في مجموعة متنوعة من القطاعات. وبالانضمام إلى SiGMA Europe، تعمل PayRetailers على تسريع مهمتها لتمكين التجار والشركات من خلال حلول الدفع المتطورة.
معلومات عن شركة PayRetailers
شركة PayRetailers هي شركة تأسست في عام 2017 وقد أثبتت نفسها كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الدفع عبر الإنترنت مع نهج يركز على تلبية متطلبات الأشخاص أصحاب الخلفية اللاتينية. وتتمثل مهمتها في تقديم حلول دفع متكاملة للتجارة الإلكترونية؛ حيث تغطي جميع المعاملات عبر الحدود بأكملها دون الحاجة إلى وجود كيان محلي. وإزاء توفُّر واجهة برمجة تطبيقات مباشرة ومنصة تكنولوجيا متقدمة وعقد اتفاقيات تجارية، تقدم شركة PayRetailers للتجار العالميين أكثر من 250 طريقة دفع محلية في أمريكا اللاتينية. وتتميز بنية التكنولوجيا المشمولة بحقوق الملكية بالمرونة العالية وقابلية التطوير، مما يسمح بالابتكار السريع لتلبية طلب السوق المتطور.
تحظى شركة PayRetailers التي يقع مقرها الرئيسي في إسبانيا والمكاتب الإقليمية التي تقع في مواقع استراتيجية في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وكوستاريكا وباراجواي وبيرو، بثقة الشركات التي تتطلع إلى التوسُّع في سوق أمريكا اللاتينية وتعظيم إمكانات نموها.
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