شركة Payretailers تعلن عن مشاركتها في Sigma Europe لعام 2023 في مالطا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ شركة PayRetailers، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير حلول الدفع في أمريكا اللاتينية، أن تعلن عن مشاركتها في حدث SiGMA Europe. وسيُعقد هذا الحدث في ساحات بناء السفن التابعة لشركة MHH في فاليتا، مالطا، في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.

يمثل حدث SiGMA Europe فرصة فريدة لمجتمع iGaming والشركات ذات الصلة بهذا القطاع. وسيضم الحدث 800 جهة راعية وجهة عرض، و25000 مندوب و250 متحدثًا رئيسيًا. وبالإضافة إلى ذلك، سيُعقد على هامش المعرض ثماني فعاليات جانبية للأعمال وحفلات عشاء عمل، مما يوفر بيئة مثالية لتبادل الأفكار والتعاون بين خبراء الصناعة.

ستعرض شركة PayRetailers منتجاتها في الحدث في الجناح رقم 1006 ، حيث ستقدم تنسيق الدفع الخاص بها وستحصل على الحلول المصممة خصيصًا لقطاع iGaming. ستُسنح للحاضرين الفرصة لاكتشاف الطريقة التي تجلب بها تقنية PayRetailers المبتكرة الذكاء والكفاءة إلى عملية الدفع، مما يُحدِّث تغييرًا في الطريقة التي تدير بها الشركات معاملاتها.

حققت شركة PayRetailers نجاحًا كبيرًا في عام 2023، مع إضفاء تحسينات ملحوظة في نظام معالجة الدفع الخاص بها وتوسيع عملياتها إلى مناطق جديدة، من ضمنها صوفيا، بلغاريا. وقد أسهمت هذه التطورات في تعزيز مكانة PayRetailers كشركة فعَّالة ورائدة في صناعة التكنولوجيا المالية، مع التركيز على تقديم حلول دفع محلية وآمنة للشركات المحلية والدولية.

SiGMA Europe لعام 2023 في مالطا - إحداث ثورة في صناعة الألعاب

شاركت شركة PayRetailers سابقًا في حدث SiGMA Americas الذي عقد في ساو باولو وتنتابها حالة من الفخر الآن لكونها جزءًا من SiGMA Europe في مالطا. وفي أعقاب عقد هذا الحدث المهم لصناعة الألعاب، ستعرض الشركة الإسبانية نظام الدفع المعتمد الخاص بها، مما يبرز التزامها بأقصى قدر من الأمان وتجربة دفع فريدة من نوعها للشركات الفاعلة. صُممِّت حلول PayRetailers خصيصًا لتناسب جميع دول أمريكا اللاتينية، مما يوفر طرق دفع مفضلة وتحويلًا للعملات بشكل مرضٍ ومريح.

تبرز مشاركة PayRetailers في هذه الأحداث الضوء على التزامها الراسخ في خلق قيمة للتجار وضمان حلول دفع سلسة وآمنة للشركات في مجموعة متنوعة من القطاعات. وبالانضمام إلى SiGMA Europe، تعمل PayRetailers على تسريع مهمتها لتمكين التجار والشركات من خلال حلول الدفع المتطورة.

معلومات عن شركة PayRetailers

شركة PayRetailers هي شركة تأسست في عام 2017 وقد أثبتت نفسها كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الدفع عبر الإنترنت مع نهج يركز على تلبية متطلبات الأشخاص أصحاب الخلفية اللاتينية. وتتمثل مهمتها في تقديم حلول دفع متكاملة للتجارة الإلكترونية؛ حيث تغطي جميع المعاملات عبر الحدود بأكملها دون الحاجة إلى وجود كيان محلي. وإزاء توفُّر واجهة برمجة تطبيقات مباشرة ومنصة تكنولوجيا متقدمة وعقد اتفاقيات تجارية، تقدم شركة PayRetailers للتجار العالميين أكثر من 250 طريقة دفع محلية في أمريكا اللاتينية. وتتميز بنية التكنولوجيا المشمولة بحقوق الملكية بالمرونة العالية وقابلية التطوير، مما يسمح بالابتكار السريع لتلبية طلب السوق المتطور.

تحظى شركة PayRetailers التي يقع مقرها الرئيسي في إسبانيا والمكاتب الإقليمية التي تقع في مواقع استراتيجية في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وكوستاريكا وباراجواي وبيرو، بثقة الشركات التي تتطلع إلى التوسُّع في سوق أمريكا اللاتينية وتعظيم إمكانات نموها.

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