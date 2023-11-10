شركة Netapp توسِّع نطاق شراكتها مع عملاء Microsoft Empowering لإنجاز المزيد عبر الاعتماد السحابي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركةNetApp® (المدرجة في ناسداك بالرمز: NTAP) وهي شركة عالمية رائدة في قطاع السحابات والبرمجيات المرتكزة على البيانات، عن تجديد تعاونها مع عملاق البرمجيات Microsoft. تقدم NetApp ابتكارات لمستخدمي Microsoft Azure التي تؤدي بدورها مع بعضها إلى إنجاز تخزين سحابي مع Azure NetApp Files (ANF) NetApp BlueXP، وCloud Volumes ONTAP، وانتهاءً بتقديم حلول CloudOps من Spot عن طريق NetApp، وكلها قائمة على تكنولوجيات NetApp وMicrosoft الرائدة في القطاع.

ANF هو حل تخزين مصمم خصيصًا للسحابة العامة، والغاية من تصميمه تتجسد في القدرة على تحمل جميع أحمال عمل ملفات المؤسسة؛ ممّا يتيح بدوره إطلاق العِنان للإمكانات الكامنة في الأداء، وتنظيم البيانات المتوقعة المستقاة سابقًا من البيئات المحلية، وحتى التطبيقات التي تجد رواجًا تحقق أداء البيانات باستخدام أقل فترات الانتقال المعروضة سابقًا في السحابة، ويحدث ذلك برمته ضمن شبكة Azure الافتراضية (VNET) الآمنة بالكامل، كما يقدم هذا الحل طريقةً سلسةً لإضافة بُنى لحماية البيانات على مستوى المؤسسة، وكذلك التعافي من الكوارث في نظام Azure؛ ممّا يؤكد بدوره علاقتهم الوثيقة بسياق أعباء عمل السحابة العامة.

باستخدام التحسينات المعرفة على الشبكة المُحدَّدة من برنامج Azure المخصصة لحل ANF، سيتمكَّن العملاء من تقديم بنى أمان المؤسسة في السحابة العامة. كما يتيح حل ANF إمكانية الاستفادة من سمات المرونة السحابية، وقابلية التوسع عن طريق إنجاز الأداء والسعة في الوقت الفعلي؛ ممّا يتيح للعملاء القدرة على المرونة مع تلبية احتياجات أعمالهم بطريقة تتسم بانخفاض التكلفة.

وقال Ronen Schwartz، نائب الرئيس الأول والمدير العام للتخزين السحابي في NetApp: "نتيجةً لشراكة التعاون المُبرمة مع Microsoft، يمكننا تقديم عمليات التخزين السحابي والبنى السحابية الرائدة في السوق لعملائنا وشركائنا التي لا يمكن لأية شخص تقديمها في القطاع". "كما تعرض NetApp مجموعة قوية من الإمكانات مع ANF، وخدمات البيانات NetApp BlueXP Hybrid، وCloud Volumes ONTAP، وSpot، كما نبدع في تقديم ابتكارات بالتعاون مع Microsoft Azure، ونقدم للعملاء تحسينًا لا نظير له في التخزين والحوسبة. ونعمل للمضي قدمًا نحو نقل سحابة الملف العام وأعباء عمل المؤسسة، ونساعد على نحو متزايد العملاء في التعامل مع أعباء العمل السحابية الأصلية، ونظام Kubernetes، والذكاء الاصطناعي.

قدّمت NetApp استثمارات كبيرة في محفظة Spot by NetApp الخاصة بها لـCloudOps على سحابة Azure للعمل على تقديم حلول جديدة تغزو بدورها السوق. ويدخل في نطاق ذلك توفير حلول لإتاحة دعم متكامل لبيئات خدمة Azure Kubernetes (AKS)، وحل مفتوح المصدر مُدار بالكامل متوائم مع ANF وNetApp BlueXP وCloud Volumes ONTAP. تحقق حلول CloudOps الخاصة بـSpot لـ Azure الاستفادة المُثلى من التحول الآلي المستند إلى الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي؛ لفتح الطريق أمام ديمومة التحسن لجميع حوسبة Azure بالتوازي مع ارتفاع الكفاءة، وتقليل التعقيد التشغيلي على نحو كبير؛ ممّا يساعد بدوره على تسهيل وتسريع استثمارات العملاء في Azure؛ لتحقيق القدر الأمثل من قيمة الأعمال.

وصرّح Aung Oo، المدير العام لـ Microsoft Azure Storage قائلًا: "تواصل Azure NetApp Files تقديم ابتكارات كبيرة لعملائنا على إثر شراكتنا طويلة الأمد والمثمرة مع NetApp". "بالتعاون مع بعضهم بعضًا توفر Microsoft وNetApp للعملاء طريقة فعّالة للعمل على تحسين بنية Azure الخاصة بهم، مع تقديم خدمة تخزين الطرف الأول من Azure المعتمدة على ONTAP؛ ممّا يساعد على ضمان نيلهم أقصى قدر من الاستفادة من استثماراتهم معنا".

فضلًا عن إبقائهم على وتيرة متسارعة لأحدث الابتكارات، منها:



خزائن بيانات zure NetApp Files لحلول Azure VMware.

مجموعة أحجام تطبيق SAP HANA.

حجم تجمع صغير بسعة 2 تيرابايت.

أحجام كبيرة (تصل إلى 500 تيرابايت).

مفاتيح يديرها العملاء. وضع حجم منطقة التوافر والنسخ المتماثل في شتى المناطق.

مناطق جديدة: شمال جنوب أفريقيا، وسط السويد، قطر (الوسطى)، كوريا الجنوبية.

يدخل في نطاق ابتكارات المحفظة الحديثة المُقدمة من Spot by NetApp لمستخدمي Azure ما يلي:



دعم Spot Eco لخطط Azure Savings وجميع أنواع حسابات، منها الدفع حسب الاستخدام، وحساب متعدد العملات (MCA)، واتفاقية المؤسسة (EA)، ومقدم خدمات الحلول السحابية (CSP).

عقدة Elastigroup المميزة بحالة معيَّنة من Spot لـAzure.

دعم أمان Spot لـAzure.

Spot Ocean لمحرك AKS بدون خادم على مستوى المؤسسات لـAzure.

دعم Spot Ocean لـApache Spark Azure. Instaclustr Managed PostgreSQL في ملفات Azure NetApp.

وقال Haiyan Song، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لـCloudOps في NetApp: "إن القدرة على توزيع التطبيقات وتشغيلها على نحو سريع وموثوق أمر بالغ الأهمية؛ لا سيّما للشركات الساعية نحو تحقيق النجاح المرجو على السحابة". "تلبي محفظة Spot by NetApp الممتدة لـMicrosoft Azure والشراكة مع Microsoft احتياجات العملاء لتحويل التطبيقات آليًّا، والعمل على تحسينها دائمًا في السحابة، وتحريك العمليات السحابية، وتدني التكلفة التي تطلبها أعمالهم بالتوازي مع تقديم التجربة الرقمية التي يتوقعها العملاء".

تتوفر حلول Spot by NetApp Cloud Ops من Azure Marketplace وشركاء قنوات Microsoft Azure وNetApp وAzure NetApp Files عبر بوابة Microsoft Azure باعتبارها خدمة أصلية من Azure.

نبذة عن شركة NetApp

شركة NetApp هي شركة برمجيات عالمية قائمة على الحوسبة السحابية تركز على البيانات وتمكن المؤسسات من الريادة بالبيانات في عصر التحول الرقمي المتسارع. توفر الشركة الأنظمة والبرمجيات والخدمات السحابية التي تمكنهم من تشغيل تطبيقاتهم على النحو الأمثل من مركز البيانات إلى التخزين السحابي، سواء كانت مطورة في الحوسبة السحابية، أو الانتقال إلى الحوسبة السحابية، أو إنشاء تجاربهم الشبيهة بالحوسبة السحابية في أماكن العمل. وبالاستعانة بالحلول التي تعمل عبر بيئات متنوعة، تساعد NetApp المؤسسات على تجسيد نسيج البيانات الخاص بها وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات المناسبة للأشخاص المناسبين بشكل آمن - في أي وقت وفي أي مكان. تعرَّف على المزيد من المعلومات على أو تابعنا على Twitter وLinkedIn وFacebook وInstagram .

شركة NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc. وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

مصادر إضافية

تحسين بنية Azure باستخدام Spot

ملفات Azure NetApp

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