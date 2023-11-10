شركة Netapp توسِّع نطاق شراكتها مع عملاء Microsoft Empowering لإنجاز المزيد عبر الاعتماد السحابي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركةNetApp® (المدرجة في ناسداك بالرمز: NTAP) وهي شركة عالمية رائدة في قطاع السحابات والبرمجيات المرتكزة على البيانات، عن تجديد تعاونها مع عملاق البرمجيات Microsoft. تقدم NetApp ابتكارات لمستخدمي Microsoft Azure التي تؤدي بدورها مع بعضها إلى إنجاز تخزين سحابي مع Azure NetApp Files (ANF) NetApp BlueXP، وCloud Volumes ONTAP، وانتهاءً بتقديم حلول CloudOps من Spot عن طريق NetApp، وكلها قائمة على تكنولوجيات NetApp وMicrosoft الرائدة في القطاع.
ANF هو حل تخزين مصمم خصيصًا للسحابة العامة، والغاية من تصميمه تتجسد في القدرة على تحمل جميع أحمال عمل ملفات المؤسسة؛ ممّا يتيح بدوره إطلاق العِنان للإمكانات الكامنة في الأداء، وتنظيم البيانات المتوقعة المستقاة سابقًا من البيئات المحلية، وحتى التطبيقات التي تجد رواجًا تحقق أداء البيانات باستخدام أقل فترات الانتقال المعروضة سابقًا في السحابة، ويحدث ذلك برمته ضمن شبكة Azure الافتراضية (VNET) الآمنة بالكامل، كما يقدم هذا الحل طريقةً سلسةً لإضافة بُنى لحماية البيانات على مستوى المؤسسة، وكذلك التعافي من الكوارث في نظام Azure؛ ممّا يؤكد بدوره علاقتهم الوثيقة بسياق أعباء عمل السحابة العامة.
باستخدام التحسينات المعرفة على الشبكة المُحدَّدة من برنامج Azure المخصصة لحل ANF، سيتمكَّن العملاء من تقديم بنى أمان المؤسسة في السحابة العامة. كما يتيح حل ANF إمكانية الاستفادة من سمات المرونة السحابية، وقابلية التوسع عن طريق إنجاز الأداء والسعة في الوقت الفعلي؛ ممّا يتيح للعملاء القدرة على المرونة مع تلبية احتياجات أعمالهم بطريقة تتسم بانخفاض التكلفة.
وقال Ronen Schwartz، نائب الرئيس الأول والمدير العام للتخزين السحابي في NetApp: "نتيجةً لشراكة التعاون المُبرمة مع Microsoft، يمكننا تقديم عمليات التخزين السحابي والبنى السحابية الرائدة في السوق لعملائنا وشركائنا التي لا يمكن لأية شخص تقديمها في القطاع". "كما تعرض NetApp مجموعة قوية من الإمكانات مع ANF، وخدمات البيانات NetApp BlueXP Hybrid، وCloud Volumes ONTAP، وSpot، كما نبدع في تقديم ابتكارات بالتعاون مع Microsoft Azure، ونقدم للعملاء تحسينًا لا نظير له في التخزين والحوسبة. ونعمل للمضي قدمًا نحو نقل سحابة الملف العام وأعباء عمل المؤسسة، ونساعد على نحو متزايد العملاء في التعامل مع أعباء العمل السحابية الأصلية، ونظام Kubernetes، والذكاء الاصطناعي.
قدّمت NetApp استثمارات كبيرة في محفظة Spot by NetApp الخاصة بها لـCloudOps على سحابة Azure للعمل على تقديم حلول جديدة تغزو بدورها السوق. ويدخل في نطاق ذلك توفير حلول لإتاحة دعم متكامل لبيئات خدمة Azure Kubernetes (AKS)، وحل مفتوح المصدر مُدار بالكامل متوائم مع ANF وNetApp BlueXP وCloud Volumes ONTAP. تحقق حلول CloudOps الخاصة بـSpot لـ Azure الاستفادة المُثلى من التحول الآلي المستند إلى الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي؛ لفتح الطريق أمام ديمومة التحسن لجميع حوسبة Azure بالتوازي مع ارتفاع الكفاءة، وتقليل التعقيد التشغيلي على نحو كبير؛ ممّا يساعد بدوره على تسهيل وتسريع استثمارات العملاء في Azure؛ لتحقيق القدر الأمثل من قيمة الأعمال.
وصرّح Aung Oo، المدير العام لـ Microsoft Azure Storage قائلًا: "تواصل Azure NetApp Files تقديم ابتكارات كبيرة لعملائنا على إثر شراكتنا طويلة الأمد والمثمرة مع NetApp". "بالتعاون مع بعضهم بعضًا توفر Microsoft وNetApp للعملاء طريقة فعّالة للعمل على تحسين بنية Azure الخاصة بهم، مع تقديم خدمة تخزين الطرف الأول من Azure المعتمدة على ONTAP؛ ممّا يساعد على ضمان نيلهم أقصى قدر من الاستفادة من استثماراتهم معنا".
فضلًا عن إبقائهم على وتيرة متسارعة لأحدث الابتكارات، منها:
خزائن بيانات zure NetApp Files لحلول Azure VMware.
مجموعة أحجام تطبيق SAP HANA.
حجم تجمع صغير بسعة 2 تيرابايت.
أحجام كبيرة (تصل إلى 500 تيرابايت).
مفاتيح يديرها العملاء.
وضع حجم منطقة التوافر والنسخ المتماثل في شتى المناطق.
مناطق جديدة: شمال جنوب أفريقيا، وسط السويد، قطر (الوسطى)، كوريا الجنوبية.
يدخل في نطاق ابتكارات المحفظة الحديثة المُقدمة من Spot by NetApp لمستخدمي Azure ما يلي:
دعم Spot Eco لخطط Azure Savings وجميع أنواع حسابات، منها الدفع حسب الاستخدام، وحساب متعدد العملات (MCA)، واتفاقية المؤسسة (EA)، ومقدم خدمات الحلول السحابية (CSP).
عقدة Elastigroup المميزة بحالة معيَّنة من Spot لـAzure.
دعم أمان Spot لـAzure.
Spot Ocean لمحرك AKS بدون خادم على مستوى المؤسسات لـAzure.
دعم Spot Ocean لـApache Spark Azure.
Instaclustr Managed PostgreSQL في ملفات Azure NetApp.
وقال Haiyan Song، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لـCloudOps في NetApp: "إن القدرة على توزيع التطبيقات وتشغيلها على نحو سريع وموثوق أمر بالغ الأهمية؛ لا سيّما للشركات الساعية نحو تحقيق النجاح المرجو على السحابة". "تلبي محفظة Spot by NetApp الممتدة لـMicrosoft Azure والشراكة مع Microsoft احتياجات العملاء لتحويل التطبيقات آليًّا، والعمل على تحسينها دائمًا في السحابة، وتحريك العمليات السحابية، وتدني التكلفة التي تطلبها أعمالهم بالتوازي مع تقديم التجربة الرقمية التي يتوقعها العملاء".
تتوفر حلول Spot by NetApp Cloud Ops من Azure Marketplace وشركاء قنوات Microsoft Azure وNetApp وAzure NetApp Files عبر بوابة Microsoft Azure باعتبارها خدمة أصلية من Azure.
نبذة عن شركة NetApp
شركة NetApp هي شركة برمجيات عالمية قائمة على الحوسبة السحابية تركز على البيانات وتمكن المؤسسات من الريادة بالبيانات في عصر التحول الرقمي المتسارع. توفر الشركة الأنظمة والبرمجيات والخدمات السحابية التي تمكنهم من تشغيل تطبيقاتهم على النحو الأمثل من مركز البيانات إلى التخزين السحابي، سواء كانت مطورة في الحوسبة السحابية، أو الانتقال إلى الحوسبة السحابية، أو إنشاء تجاربهم الشبيهة بالحوسبة السحابية في أماكن العمل. وبالاستعانة بالحلول التي تعمل عبر بيئات متنوعة، تساعد NetApp المؤسسات على تجسيد نسيج البيانات الخاص بها وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات المناسبة للأشخاص المناسبين بشكل آمن - في أي وقت وفي أي مكان. تعرَّف على المزيد من المعلومات على أو تابعنا على Twitter وLinkedIn وFacebook وInstagram .
شركة NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc. وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
مصادر إضافية
تحسين بنية Azure باستخدام Spot
ملفات Azure NetApp
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