وزير الري يشارك في المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) في“المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة” (AfricaSan 7)، والذي ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر الحالي بناميبيا، تحت عنوان“تعزيز النظم والشراكات من أجل تسريع العمل لتحقيق الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة”.
ويهدف المؤتمر لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بتحسين إدارة المياه والصرف الصحي لتحقيق الأهداف والالتزامات القارية والدولية مثل إعلان إنجور والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وقد قام الدكتور سويلم، بصفته رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، بتكريم كل من جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، وسليمان ادامو وزير المياه النيجيري السابق، وكارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي على جهودهم المبذولة في رفع اجندة المياه الأفريقية.
كما تم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية ومنها السنغال وزامبيا ومدغشقر وساوتومي وبرنسيب على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.
وتم أيضا تكريم الدكتورة نهال عادل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ضمن مجموعة من الرؤساء السابقين للجنة الفنية الاستشارية للمجلس تقديرا لجهود سيادتها خلال ترأسها للمجلس خلال الفترة من 2012 إلى 2014 .
واختتم حفل التكريم بكلمة من الدكتور سويلم أشار فيها إلى أهمية الصرف الصحي وأثره على تقدم الشعوب وتحضرها، كما هنأ المكرمين وأشاد بدورهم الهام في دعم قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا.
أ ش أ
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