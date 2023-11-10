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وزير الري يشارك في المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة

11/10/2023 4:15:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) في“المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة” (AfricaSan 7)، والذي ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر الحالي بناميبيا، تحت عنوان“تعزيز النظم والشراكات من أجل تسريع العمل لتحقيق الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة العامة”.

ويهدف المؤتمر لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بتحسين إدارة المياه والصرف الصحي لتحقيق الأهداف والالتزامات القارية والدولية مثل إعلان إنجور والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وقد قام الدكتور سويلم، بصفته رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، بتكريم كل من جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، وسليمان ادامو وزير المياه النيجيري السابق، وكارل جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي على جهودهم المبذولة في رفع اجندة المياه الأفريقية.

كما تم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية ومنها السنغال وزامبيا ومدغشقر وساوتومي وبرنسيب على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.

وتم أيضا تكريم الدكتورة نهال عادل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ضمن مجموعة من الرؤساء السابقين للجنة الفنية الاستشارية للمجلس تقديرا لجهود سيادتها خلال ترأسها للمجلس خلال الفترة من 2012 إلى 2014 .

واختتم حفل التكريم بكلمة من الدكتور سويلم أشار فيها إلى أهمية الصرف الصحي وأثره على تقدم الشعوب وتحضرها، كما هنأ المكرمين وأشاد بدورهم الهام في دعم قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا.

أ ش أ

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