رئيس الفيدرالي الأمريكي : متفائلون بإبطاء وتيرة التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مساء اليوم الخميس إنه وزملاؤه من صناع ‏السياسة النقدية متفائلون بإبطاء وتيرة التضخم لكنهم غير متأكدين مما إذا كانوا قد ‏فعلوا ما يكفي لكبحه.‏

وأكد باول وفق ما نقلت سي إن بي سي ،على حاجة الفيدرالي لبذل المزيد من الجهد لمواجهة ‏ارتفاع الأسعار.‏

وعلق قائلاً:“إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتشديد السياسة النقدية بما ‏يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف المحدد عند 2% مع مرور الوقت؛” مضيفاً: ‏‏”لسنا واثقين من أننا حققنا ذلك”.‏

ويأتي الخطاب في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم أعلى بكثير من هدف الفيدرالي ‏طويل الأمد ولكنه أيضًا أقل بكثير من مستويات الذروة التي بلغها في النصف الأول ‏من عام 2022. ‏

وكان الفيدرالي قد أبقى الأسبوع الماضي على معدلات الفائدة عند النطاق بين ‏‏5.25% و5.50% دون تغيير.‏

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