رئيس الفيدرالي الأمريكي : متفائلون بإبطاء وتيرة التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول مساء اليوم الخميس إنه وزملاؤه من صناع السياسة النقدية متفائلون بإبطاء وتيرة التضخم لكنهم غير متأكدين مما إذا كانوا قد فعلوا ما يكفي لكبحه.
وأكد باول وفق ما نقلت سي إن بي سي ،على حاجة الفيدرالي لبذل المزيد من الجهد لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وعلق قائلاً:“إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتشديد السياسة النقدية بما يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف المحدد عند 2% مع مرور الوقت؛” مضيفاً: ”لسنا واثقين من أننا حققنا ذلك”.
ويأتي الخطاب في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم أعلى بكثير من هدف الفيدرالي طويل الأمد ولكنه أيضًا أقل بكثير من مستويات الذروة التي بلغها في النصف الأول من عام 2022.
وكان الفيدرالي قد أبقى الأسبوع الماضي على معدلات الفائدة عند النطاق بين 5.25% و5.50% دون تغيير.
أ ش أ
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