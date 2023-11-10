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تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تدفع الذهب للتراجع

11/10/2023 4:15:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عالميا بداية تعاملات اليوم الجمعة وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال باول في خطاب أمس الخميس إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتشديد السياسة النقدية بما يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف المحدد عند 2% مع مرور الوقت.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.37% إلى 1962.6 دولار للأوقية.

ويتجه الذهب أيضا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6% منذ بداية الأسبوع.

وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.

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