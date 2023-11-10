تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تدفع الذهب للتراجع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب عالميا بداية تعاملات اليوم الجمعة وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وقال باول في خطاب أمس الخميس إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتشديد السياسة النقدية بما يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف المحدد عند 2% مع مرور الوقت.
وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.37% إلى 1962.6 دولار للأوقية.
ويتجه الذهب أيضا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6% منذ بداية الأسبوع.
وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.
أش أ
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