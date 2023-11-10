ارتفاع أسعار النفط بداية تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت أسعار النفط بداية تعاملات اليوم الجمعة ، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثالثة على التوالى .
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 80.53 دولار للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 76.17 دولار للبرميل.
ويتجه كل من الخام الأمريكي وبرنت نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5.9% و5.7% على الترتيب هذا الأسبوع.
أ ش أ
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