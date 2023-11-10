ارتفاع أسعار النفط بداية تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) زادت أسعار النفط بداية تعاملات اليوم الجمعة ، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثالثة على التوالى .

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 80.53 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 76.17 دولار للبرميل.

ويتجه كل من الخام الأمريكي وبرنت نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5.9% و5.7% على الترتيب هذا الأسبوع.

أ ش أ



