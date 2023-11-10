اقتصادية قناة السويس: نستهدف التعاون مع سنغافورة في الموانئ والخدمات البحرية

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إننا نتسهدف التعاون مع سنغافورة في قطاعات الموانئ والخدمات البحرية و اللوجستية، مؤكدا حرص المنطقة على جذب استثمارات سنغافورية في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها خاصة الخضراء والصناعات النسيجية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع الدكتور محمد ماليكي بن عثمان- وزير بمكتب رئيس الوزراء ووزير ثاني للشئون الخارجية والتعليم بدولة سنغافورة، وذلك لبحث سبل التعاون بين المنطقة ، ودولة سنغافورة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الموانئ والقطاعات الصناعية المستهدفة .

وأعلن جمال الدين في بيان اليوم الجمعة ، عن عزم المنطقة الاقتصادية إطلاق جولة ترويجية جديدة في سنغافورة خلال النصف الأول من العام القادم 2024، لتعريف مجتمع الأعمال السنغافوري بالفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها في ظل الحوافز المباشرة وغير المباشرة التي تقدم والميزات التنافسية التي تتمتع بها وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي الذي يسمح بالنفاذ لمختلف الأسواق العالمية.

وأوضح جمال الدين خلال اللقاء ، أن المنطقة الاقتصادية استطاعت من خلال موقعها المتميز ومناطقها الصناعية التابعة، في تطوير الخدمات المقدمة بالموانئ لتضيف خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر في موانئ شرق وغرب بورسعيد والسخنة، في ظل حصول شركات عالمية متخصصة على تراخيص لتقديم هذا النوع من الخدمات بموانئ المنغ خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشار إلى نجاح الهيئة في جذب استثمارات من كبار مشغلي الموانئ العالميين لأرصفة الموانئ التي تم تطويرها والتعاقد على تشغيلها بالكامل.

وفي السياق ذاته أضاف جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تواصل العمل لتطوير موانئها التابعة كافة ضمن خطة طموحة.

من جانبه أعرب الدكتور محمد ماليكي عن اهتمامه بما استمع إليه من عرض لمميزات المنطقة الاقتصادية ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الموانئ ورقمنة الخدمات بها، وصناعة الأدوية وصناعة المنسوجات والتي تشجع على استقطاب مزيد من الصناعات في هذا المجال وبناء مجمعات صناعية جاذبة للاستثمارات السنغافورية.

وأشار إلى حجم الأعمال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في شتى المجالات الهامة، خاصة الطاقة الخضراء ، كما تطرق في حديثه إلي مدى توافر الأيدي العاملة بالقرب من المناطق الصناعية.

تجدر الإشارة أن المنطقة الاقتصادية قد قامت بعدد من الجولات الترويجية الناجحة لعدد من الدول الآسيوية مثل الصين والهند، نتج عنها توقيع العديد من العقود لمشروعات فعلية في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة، ومنتجات التغليف والتعبئة، وكذلك عدد من مذكرات التفاهم التي يجري تنفيذها قريبا في مجالات الطاقة وصناعة السيارات خاصة الكهربائية، وعدد من المجالات الأخرى، ضمن خطة شاملة لترويج الفرص الاستثمارية داخل المنطقة بعدد من الدول الآسيوية والأوروبية.

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