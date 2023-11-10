835 مليون درهم صافي أرباح أدنوك في الربع الثالث بنمو 9%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“أدنوك” الإماراتية للتوزيع، تسجيل زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتبلغ 1.1 مليار درهم (303 مليون دولار) مع ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 835 مليون درهم (227 مليون دولار) وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وذكرت الشركة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن هذه النتائج تأتي مدعومة بنمو كميات الوقود وقطاع التجزئة لغير الوقود إلى جانب مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة وزيادة مساهمة عملياتها الدولية.
وسجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية)، وبنسبة 5% على أساس ربع سنوي. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بالتوسع المستمر لشبكة محطات الشركة وانتعاش النشاط الاقتصادي والتنقل في المنطقة.
وقد قدّمت أدنوك للتوزيع سجلاً حافلاً في خلق القيمة منذ الطرح العام الأولي، من خلال اقتناص الفرص الجديدة في الأسواق المحلية والدولية وتخصيص رأس المال لتحقيق النمو ..كما حققت الشركة في الربع الثالث من 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.447 مليار درهم (394 مليون دولار) ..كذلك حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.67 مرة، مما يعزز آفاق نمو الشركة وعائدات المساهمين.
أ ش أ
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