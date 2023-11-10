835 مليون درهم صافي أرباح أدنوك في الربع الثالث بنمو 9%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أدنوك” الإماراتية للتوزيع، تسجيل زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتبلغ 1.1 مليار درهم (303 مليون دولار) مع ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 835 مليون درهم (227 مليون دولار) وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وذكرت الشركة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن هذه النتائج تأتي مدعومة بنمو كميات الوقود وقطاع التجزئة لغير الوقود إلى جانب مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة وزيادة مساهمة عملياتها الدولية.

وسجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية)، وبنسبة 5% على أساس ربع سنوي. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بالتوسع المستمر لشبكة محطات الشركة وانتعاش النشاط الاقتصادي والتنقل في المنطقة.

وقد قدّمت أدنوك للتوزيع سجلاً حافلاً في خلق القيمة منذ الطرح العام الأولي، من خلال اقتناص الفرص الجديدة في الأسواق المحلية والدولية وتخصيص رأس المال لتحقيق النمو ..كما حققت الشركة في الربع الثالث من 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.447 مليار درهم (394 مليون دولار) ..كذلك حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.67 مرة، مما يعزز آفاق نمو الشركة وعائدات المساهمين.

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