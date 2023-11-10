محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تعزز خطط الاقتصاد الأخضر

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 ،أهميه وقيمه المشروعات المشاركة في معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، مضيفا أنها تمثيل نقله نوعيه وحضاريه تتماشي مع خطط الدولة نحو الاقتصاد الأخضر المستدام .

وكان قد شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء حفل توزيع جوائز الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الوطنية الخضراء الذكية والتي عقدت تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مساء أمس الخميس (والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية) وقام بتقديم الجوائز لثمانية عشر مشروعاً فائزاً ضمن المبادرة ،والتي سوف تشارك في فعاليات كوب 28 في إمارة دبي نهاية الشهر الجاري .

وأشاد رائد المناخ الدكتور محمود محيي الدين خلال جولته بالمعرض المصاحب لمؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء في دورتها الثانية الذي عقد بالعاصمة الإدارية ،بتنوع المشروعات المعروضة وأهميتها بالنسبة للمجتمع المصري للحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية المتعاظمة ، وكيفيه مواجهة تلك التحديات وتحويلها لفرص استثماريه تحقق عوائد وفوائد اقتصادية لأصحاب تلك المشروعات وخلق فرص توظيف للعديد من الشباب والمساهمة في تطوير مشروعات جديدة تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ثمن مستوي المشروعات المطروحة وجودتها وقدرتها الإنتاجية للمساهمة في دعم المشروعات الخضراء واستدامتها وقيمتها الاقتصادية، مشددا خلال لقاءه بأصحاب المشروعات المشاركة بالمعرض على ضرورة الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح خلال حواره مع العارضين أنه من المهم جدا تعظيم الاستفادة من المشروعات الخضراء الذكية لما تمثله تلك المشروعات لأصحابها وإنها سوف تحقق عوائد مالية واقتصاديه وتنمويه لعدة قطاعات اقتصاديه مصريه واعدة .

وشدد رائد المناخ الدكتور محمود محيي الدين على أهميه التعاون بين المحافظات المصرية للاستفادة من الأفكار والابتكارات المعروضة، كونها فعلا أفكار ومشروعات تتمتع بالكفاءة وتوفر الوقت والجهد وتتعامل مع العديد من المشكلات البيئية باحترافيه عاليه وتحقق وفرة اقتصاديه وتنموية مميزة لأصحابها .

ودعا خلال مناقشته للعارضين بضرورة التوسع في تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم وإيجاد حلول تمويليه ذات كفاءه توفر لأصحاب المشروعات الخضراء الذكية ،القدرة المالية على مزيد من الابتكار والإبداع والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة في مجالات مشروعات التنمية البيئية الخضراء .

وأعرب خلال جولته في أروقة المعرض وزيارته لأجنحه المحافظات المشاركة عن تقديره لحجم الجهد والمشروعات المعروضة وأهميتها على الصعيد المحلي والإقليمي، وأن الكثير من المشروعات الخضراء يمكن لها أن تفتح أسواق إقليمية وعالميه وتصدير منتجاتها للأسواق العالمية بجودة عاليه وبتكلفه مقبوله.

ومن جانبه أعرب السفير هشام بدر ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن سعادته بمشاركة كل المحافظات المصرية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأشاد السفير بدر بكافه المشروعات التنموية البيئية المشاركة في المعرض المصاحب لمؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وبتنوع المشروعات والأفكار الابتكارية، وتنوع المشروعات التنموية الاستثمارية المستدامة .

وقال ، إنها فعلا ذات قيمه مضافه كبيرة للاقتصاد المصري وإنها مشروعات ذكيه صديقه للبيئة، وإنها مصدر دخل مهم لأصحابها وأنه من المهم جدا توفير وسائل للدعم المادي ويجب توفير وسائل تمويل مناسبه لمثل تلك المشروعات الخضراء الذكية، من أجل زيادة حجمها وتوسيع أنشطتها لتكون قادرة على فتح أسواق لمنتجاتها وأفكارها الابداعية في مجال التنمية البيئية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية البيئية لزيادة مردودها الاقتصادي على الاقتصاد المصري وعلى أصحابهم .

وأكد أن هناك ١٨ مشروعا ابتكاريا في مجال البيئة والتنمية المستدامة الفائزة بجوائز المبادرة ستشارك في فعاليات كوب ٢٨ بدولة الإمارات نهاية الشهر الجاري ،وأن الهدف من تلك المشاركة إيحاد وسائل تمويل جديدة.

وشدد بدر على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الخضراء الذكية وتحويلها لفرص استثمارية واعدة تحقق مكاسب والعمل على تغيير مفهوم الاستثمار في المشروعات الخضراء، كونها مشروعات لها مردود اقتصادي ومالي كبير على المدي المتوسط والطويل مع ضرورة العمل على بناء شراكات استراتيجيه بين أصحاب المشاريع الخضراء الذكية ومؤسسات التمويل المختلفة سواء كانت مؤسسات محليه أو مؤسسات تمويل دوليه.

ومن جانبهم أشاد عدد من أصحاب المشروعات الخضراء الذكية المشاركين في المعرض بدور المبادرة في دعمهم سواء بالتدريب أو الاستشارات الفنية والإدارية من أجل تنفيذ مشروعاتهم ومساعدتهم في إيجاد التمويل اللازم ودعمهم في الترويج لمشروعاتهم في كافه المحافل الدولية،وأيضا دعم ومسانده الشركات الفائزة في الدورة الثانية من المبادرة للمشاركة في كوب 28 بدبي للتباحث والتشاور مع المؤسسات الدولية المشاركة في قمه المناخ القادمة لدعم وتمويل مشروعاتهم الرائدة.

وأشاد عدد من العارضين بجهود وزارة التخطيط والمبادرة في مساعدتهم في حل العديد من المعوقات مع المحافظات وتسهيل عملية حصولهم على التراخيص اللازمة ،لإقامة مشروعاتهم وتوسعة نطاق أعمالنا من خلال الترويج لها على المستوي الإقليمي والدولي ومساعدتهم في المشاركة بالفعاليات الكبري المرتبطة بمشروعات التنمية المستدامة .

وقالو إن ذلك يتيح، الفرصة لهم لربطهم بمؤسسات التمويل الدولية لدعمهم في الحصول على تمويلات مالية بتسهيلات وتيسيرات كبيرة توفر لهم الملاءة المالية اللازمة لتوسيع أنشطتهم ودعم الأفكار الخلاقة والمبدعة التي توفر حلول غير تقليدية لتحديات التغيير المناخي وتحويلها لفرص اقتصادية تنموية مستدامة.

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