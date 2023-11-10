المركزي الإماراتي يعلن عن مزاد للسندات الحكومية 13 نوفمبر الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية في 13 نوفمبر الجاري.

وذكر المركزي الإماراتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية أن المزاد يشمل أربعة إصدارات لسندات الخزانة“M-BILL”، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 5000 مليون درهم، والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثالث 84 يوما لما يصل إلى 2500 مليون درهم والثالث 252 يوماً لما يصل إلى 5000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 15 نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 ديسمبر 2023، والإصدار الثاني في 10 يناير 2024، والإصدار الثالث في 7 فبراير 2024، والإصدار الرابع في 24 يوليو 2024.

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