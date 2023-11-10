نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: لدى القوات الإسرائيلية وقت محدود في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN-ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ مسؤولين أميركيين أكّدوا أنّ "الجيش" الإسرائيلي يملك "وقتاً محدوداً" لتنفيذ عملياته المُخطّط لها في قطاع غزّة، مُشيرين إلى أنّه عليه أن ينفذها قبل أن يتمّ "تقييد هدفه في القضاء على حماس".

وأشار المسؤولون إلى أنّ الوقت المتاح أمام "الجيش" الإسرائيلي لتنفيذ عملياته في غزة محدود نظراً لتصاعد الغضب بين العرب في المنطقة، والإحباط في الولايات المتحدة ودول أخرى، بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مما قد يؤدي إلى تقييد هدف إسرائيل المُعلن من عدوانها على قطاع غزّة، والمتمثل في "القضاء على حماس".

وبحسب الصحيفة، فإنّه كلّما طال أمد الحملة العسكرية الإسرائيلية، زادت فرصة أن يؤدي الصراع إلى إشعال حربٍ أوسع نطاقاً، وذلك حسبما قال العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وبالإضافة إلى ذلك، قال العديد من المسؤولين إنّ "ردّ إسرائيل القوي على هجمات حماس قد أثار التعاطف في جميع أنحاء العالم مع القضية الفلسطينية، حتى مع استمرار إسرائيل في دفن قتلاها".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنّه كلما طال أمد حملة القصف، كلما أصبحت "إسرائيل" وحليفتها الولايات المتحدة أكثر عزلة، وذلك في الوقت الذي تدعو فيه الدول في جميع أنحاء العالم إلى وقف إطلاق النار.