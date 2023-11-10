نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: لدى القوات الإسرائيلية وقت محدود في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN-ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ مسؤولين أميركيين أكّدوا أنّ "الجيش" الإسرائيلي يملك "وقتاً محدوداً" لتنفيذ عملياته المُخطّط لها في قطاع غزّة، مُشيرين إلى أنّه عليه أن ينفذها قبل أن يتمّ "تقييد هدفه في القضاء على حماس".
وأشار المسؤولون إلى أنّ الوقت المتاح أمام "الجيش" الإسرائيلي لتنفيذ عملياته في غزة محدود نظراً لتصاعد الغضب بين العرب في المنطقة، والإحباط في الولايات المتحدة ودول أخرى، بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مما قد يؤدي إلى تقييد هدف إسرائيل المُعلن من عدوانها على قطاع غزّة، والمتمثل في "القضاء على حماس".
وبحسب الصحيفة، فإنّه كلّما طال أمد الحملة العسكرية الإسرائيلية، زادت فرصة أن يؤدي الصراع إلى إشعال حربٍ أوسع نطاقاً، وذلك حسبما قال العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وبالإضافة إلى ذلك، قال العديد من المسؤولين إنّ "ردّ إسرائيل القوي على هجمات حماس قد أثار التعاطف في جميع أنحاء العالم مع القضية الفلسطينية، حتى مع استمرار إسرائيل في دفن قتلاها".
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنّه كلما طال أمد حملة القصف، كلما أصبحت "إسرائيل" وحليفتها الولايات المتحدة أكثر عزلة، وذلك في الوقت الذي تدعو فيه الدول في جميع أنحاء العالم إلى وقف إطلاق النار.
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