حالة الطقس: انخفاض على الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بـ5 درجات

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون، اليوم الجمعة، غائما جزئيا وحارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وأضافت دائرة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر يوم الأحد المقبل بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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