حالة الطقس: انخفاض على الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بـ5 درجات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون، اليوم الجمعة، غائما جزئيا وحارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت دائرة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر يوم الأحد المقبل بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.