أردوغان: على إسرائيل أن تحرر الفلسطينيين في سجونها وبسرعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حماس لا تسعى للاحتفاظ بالمدنيين كرهائن تحت سيطرتها.



وأضاف أردوغان أنه على إسرائيل أن تحرر الفلسطينيين في سجونها وبسرعة، وعلى حماس أن تفرج عن الرهائن أيضا.



ونوه أن أيام سيئة تنتظر نتنياهو، وما نسبته 60 إلى 70% من الشعب الإسرائيلي تعارضه.



وتابع" هدفنا ضمان وقف إطلاق النار في غزة، ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لذلك ونخطط بدقة للخطوات التي سنقوم بها عقب وقف إطلاق النار، ونطور معادلات لتأسيس سلام مستدام."



وختم" يجب زيادة الضغط على إسرائيل لضمان عبور الجرحى الفلسطينيين من غزة."

