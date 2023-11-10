العدوان على غزة في يومه الـ35..غارات عنيفة على اقسام المستشفيات وسط حديث عن هدن إنسانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-في اليوم الـ34 من الحرب على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، في حين اندلعت اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات إسرائيلية توغلت في منطقتين بمدينة غزة.
وأعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على هدنة لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من اليوم،
الى ان
الجيش
الإسرائيلي نفى وقوف إطلاق النار وقال إن الحديث يدور عن "فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".
وردًا على هذه الاستهدافات، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.
الإعلام الحكومي بغزة: ما يجري ضد المستشفيات نتيجة تخاذل المجتمع الدولي
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن ما يجري ضد المستشفيات هو نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
وأضاف أن الدمار في غزة غير مسبوق وأكثر من 50٪ من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال، لافتا إلى أن الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على قطاع غزة حتى الآن.
وأمس الخميس قال المصدر ذاته، إن جيش الاحتلال قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاث الماضية، وإنه تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، دمّر خلالها أحياء على رؤوس سكانها وقتل نحو 11 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء.
قصف عنيف على منطقة تل الهوى بغزة
قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل عنيف منطقة تل الهوى حيث يوجد مستشفى القدس ويتجمع أكثر من 14 ألف نازح.
شهيدان وإصابات بقصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة
أفادت مصادر محلية بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي استهدف شارع غزة القديم شمالي القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 10 آلاف و812، بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة ونحو 27 ألف مصاب.
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