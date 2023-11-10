العدوان على غزة في يومه الـ35..غارات عنيفة على اقسام المستشفيات وسط حديث عن هدن إنسانية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-في اليوم الـ34 من الحرب على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، في حين اندلعت اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات إسرائيلية توغلت في منطقتين بمدينة غزة.

وأعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على هدنة لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من اليوم،

الى ان

الجيش

الإسرائيلي نفى وقوف إطلاق النار وقال إن الحديث يدور عن "فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".

وردًا على هذه الاستهدافات، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.





الإعلام الحكومي بغزة: ما يجري ضد المستشفيات نتيجة تخاذل المجتمع الدولي





قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن ما يجري ضد المستشفيات هو نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية.





وأضاف أن الدمار في غزة غير مسبوق وأكثر من 50٪؜ من الوحدات السكنية تضررت نتيجة قصف الاحتلال، لافتا إلى أن الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على قطاع غزة حتى الآن.





وأمس الخميس قال المصدر ذاته، إن جيش الاحتلال قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاث الماضية، وإنه تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، دمّر خلالها أحياء على رؤوس سكانها وقتل نحو 11 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء.





قصف عنيف على منطقة تل الهوى بغزة





قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل عنيف منطقة تل الهوى حيث يوجد مستشفى القدس ويتجمع أكثر من 14 ألف نازح.





شهيدان وإصابات بقصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة





أفادت مصادر محلية بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي استهدف شارع غزة القديم شمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 10 آلاف و812، بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة ونحو 27 ألف مصاب.



