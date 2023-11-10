السفارة الفلسطينية: تأجيل سداد الأقساط لطلبة غزة في الجامعات المصرية

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN-قالت سفارة فلسطين لدى مصر، إن الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، قد أبلغتها بالموافقة على تأجيل سداد أقساط الرسوم الجامعية للطلبة الفلسطينيين الدارسين من قطاع غزة للعام الدراسي الحالي، كذلك تسليمهم شهادات القيد لتقديمها للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وفقًا لقرار
المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 28-10-2023 .
وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن البحث جارٍ مع الأشقاء في مصر لاتخاذ إجراءات إضافية من شأنها التيسير على أبنائنا الطلبة، تقديراً للظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال.
وشكرت مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجهود الطيبة المستمرة من أجل تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الأوقات العصيبة.
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