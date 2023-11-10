السفارة الفلسطينية: تأجيل سداد الأقساط لطلبة غزة في الجامعات المصرية

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-قالت سفارة فلسطين لدى مصر، إن الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، قد أبلغتها بالموافقة على تأجيل سداد أقساط الرسوم الجامعية للطلبة الفلسطينيين الدارسين من قطاع غزة للعام الدراسي الحالي، كذلك تسليمهم شهادات القيد لتقديمها للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وفقًا لقرارالمجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 28-10-2023 .





وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن البحث جارٍ مع الأشقاء في مصر لاتخاذ إجراءات إضافية من شأنها التيسير على أبنائنا الطلبة، تقديراً للظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال.





وشكرت مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجهود الطيبة المستمرة من أجل تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الأوقات العصيبة.