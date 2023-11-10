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النفط يرتفع لكنه يتجه لثالث خسارة أسبوعية على التوالي

11/10/2023 3:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثالثة على التوالي وسط انحسار للمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط.


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7 بالمئة إلى 80.53 دولار للبرميل.


وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 76.17 دولار للبرميل.
ويتجه كل من الخام الأمريكي وبرنت نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5.9 بالمئة و5.7 بالمئة على الترتيب هذا الأسبوع.


وتشكل تلك التراجعات، أطول سلسلة من الخسائر للعقدين الأكثر نشاطا منذ الفترة من منتصف نيسان وحتى مطلع أيار.


بترا


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