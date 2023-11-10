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مدير مستشفى الشفاء: الاحتلال يستهدف المستشفى للمرة الرابعة منذ فجر اليوم

11/10/2023 3:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن عددا من الشهداء والجرحى، سقطوا في قصف طائرات الاحتلال مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن إسرائيل تستهدف مجمع الشفاء للمرة الرابعة منذ فجر اليوم، وبيّن أن الاحتلال يشن الآن حربا على المستشفيات والقطاع الطبي في غزة.
وفجر اليوم الجمعة قصفت إسرائيل عددا من المستشفيات في قطاع غزة، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة في القطاع من كارثة كبرى جراء استهداف المستشفيات.
ومجمع الشفاء هو مجمع حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعدّ أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة.


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