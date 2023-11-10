طائرة تحلق على ارتفاع 14 ألف قدم بـ 3 نوافذ محطمة

اضطرت طائرة كانت تحلق على ارتفاع 14 ألف قدم، إلى العودة للمطار الذي أقلعت منه، بعد أن لاحظ الركاب أصوات ضجيج وبرودة في المقصورة. ووقع الحادث في 6 أكتوبر الماضي، على متن طائرة ((إيرباص)) مستأجرة، متجهة من لندن إلى أورلاندو، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة تحقيقات الحوادث الجوية في بريطانيا، وذلك كما أفاد تقرير جاء في ((سكاي نيوز)).

وقد كان على متن الطائرة 11 من أفراد الطاقم و9 ركاب. وذكر التقرير أنه ((بعد الإقلاع، لاحظ العديد من الركاب أن المقصورة بدت أكثر ضجيجاً وبرودة مما اعتادوا عليه)). ولاحظ أحد أفراد الطاقم أيضاً، زيادة ضجيج المقصورة، وأن زجاج بعض النوافذ قد انزلق للأسفل. ووصف أحد أفراد الطاقم الضجيج بأنه ((عالٍ بما يكفي لإلحاق الضرر بحاسة السمع)).

وبعد أن أبلغ الطيارون بالموقف، اتخذوا قراراً بالعودة إلى مطار لندن ستانستيد. في المجمل، حلقت الرحلة جواً لمدة 36 دقيقة، ووصلت إلى ما يزيد قليلاً على 14 ألف قدم في الجو قبل أن تهبط. وبعد الهبوط، فحص الطاقم الطائرة من الخارج، ولاحظوا فقدان زجاج نافذتين، بينما تم خلع الثالث.

وبحسب وكالة تحقيقات الحوادث الجوية البريطانية، تعرضت النوافذ إلى ((أضرار حرارية وتشويه))، حيث تسببت أضواء ساطعة في ارتفاع درجات الحرارة في الزجاج.