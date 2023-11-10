زيدان: ميسي تفوق علي.. وفكره يسبق الجميع بـ 3 ثواني

أثنى الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيراً إلى أن الأخير متقدم في تفكيره عن باقي اللاعبين بفارق 3 ثواني وهو ما يجعله بارعاً في مركز صانع الألعاب.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "صانع اللعب والرقم 10 يجب أن يكون متقدم في التفكير على بقية اللاعبين في الملعب".

وتابع: "أنا كنت متقدم على اللاعبين بفارق ثانية، ولكن ميسي متقدم على الجميع بفارق 3 ثواني."

وجمع ميسي وزيدان حوارا خاصاً أكد زيدان من خلاله أنه كان يتمنى اللعب بجوار ميسي، حيث قال: "من المؤسف أننا لم نتمكن من اللعب سوياً".

واستعاد زيدان وميسي، بعض ذكرياتهما المميزة، خلال مقابلة خاصة بين زيدان وميسي، على هامش إحدى الحملات الدعائية لشركة "أديداس" للملابس الرياضية.

وأثناء الحديث عن أهمية صاحب القميص رقم 10 ودوره في الملعب، استعاد كل منهما بعض الذكريات الخاصة المتعلقة بالأرقام في مسيرتيهما.

البداية كانت مع زيدان، حيث أكد أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، رفض بعد توقيع عقود انضمامه لريال مدريد، حصول "زيزو" على أرقام كبيرة، وقال زيدان: "بيريز لا يحب الأرقام الكبيرة مثل 25 أو 30 أو 35، لأنه يرى أنها تصلح بشكل أكبر لكرة القدم الأمريكية".

وأضاف: "بعد المناقشة معه طلبت الحصول على رقم 5، ووافق على ذلك، أحب هذا الرقم كثيرا لأنه يحمل قصتي الرائعة مع ريال مدريد".

وأردف موجهاً كلماته لميسي: "لحسن الحظ أنك لا تزال تلعب ولهذا السبب يظل الرقم 10 موجوداً".

من جانبه، قال ميسي: "عندما نتحدث عن الرقم 10 يجب أن نذكر دييغو أرماندو مارادونا، فهو المرجع بالنسبة لنا في الأرجنتين، لكني عندما كنت صغيرا، كنت أحب بابلو أيمار كثيرا، حيث كان لاعبا أنيقا وكان يتمتع بإمكانيات تعجبني كثيرا".

واختتم ليونيل ميسي حديثه، قائلا: "الرقم 10 له أهمية كبرى، ولكن مع تغيير الخطط أصبح المدربون يعتمدون على الأطراف بصورة أكبر".

واتفق الثنائي على أن الهدف الأهم بالنسبة لهما كان التسجيل في نهائي كأس العالم.

وسجل ميسي هدفين في تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم على حساب فرنسا في النسخة الأخيرة بقطر 2022.

وكان زيدان قد أحرز ثنائية في شباك البرازيل في نهائي 1998، قبل أن يسجل هدفا في خسارة فرنسا لقب 2006 أمام إيطاليا بركلات الترجيح، وهي المباراة التي شهدت طرده بعد التعدي على المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز