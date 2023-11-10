إدارة بايدن تتلقى تحذيرات من الغضب العربي المتزايد لدعمه هجمات إسرائيل على غزة

تلقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحذيرات شديدة من دبلوماسيين أمريكيين في العالم العربي من أن دعم واشنطن القوي للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة والمميتة على قطاع غزة "يخسرنا الشعوب العربية على مدى جيل كامل"، وفقًا لبرقية دبلوماسية حصلت عليها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتسلط البرقية الضوء على القلق العميق بين المسؤولين الأمريكيين بشأن الغضب المتزايد ضد الولايات المتحدة والذي اندلع بعد وقت قصير من شن إسرائيل عملياتها ضد حماس، في أعقاب هجمات الحركة داخل إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، والتي خلفت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.

وورد في برقية من السفارة الأمريكية بالعاصمة الأردنية عمان، بتاريخ أمس الأول الأربعاء: "إننا نخسر بشدة في ساحة معركة الرسائل"، وذلك بعد محادثات مع "مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة والرصينة".

وحذرت برقية أخرى، وزعت على مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة لجهات أخرى، من الموجة المتزايدة المناهضة للولايات المتحدة التي تجتاح الشرق الأوسط.

وتواصلت "سي إن إن" مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق.

يذكر أن بايدن يتعرض لضغوط متنامية، محليا وخارجيا، بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل وسط صور الدمار في غزة والأزمة الإنسانية الأليمة في المنطقة، وبينما قاومت الإدارة الدعوات لوقف إطلاق النار، عمل المسؤولون على تكثيف المساعدات المقدمة إلى غزة وضغطوا من أجل توقف مؤقت لأسباب إنسانية للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع والسماح للمدنيين بالفرار بعيدًا عن القتال، وفي الأيام الأخيرة، أعرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي بوضوح عن غضبهم العميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

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