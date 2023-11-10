دناتا جاهزة لدعم وخدمة معرض دبي للطيران

أكملت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر، استعداداتها لأداء دورها المهم في معرض دبي للطيران 2023، الذي يقام في دبي وورلد سنترال من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وتعمل دناتا، الشريك الاستراتيجي الرئيسي لمطارات دبي، بالتعاون الوثيق مع السلطات والمنظمين لضمان عمليات آمنة وفعالة طوال إقامة الحدث. وقد خصصت دناتا أسطولاً كبيراً مكوناً من 100 قطعة من معدات الدعم الأرضي وأكثر من 30 موظفاً متخصصاً لضمان تقديم خدمات الدعم بسلاسةٍ تامة.

وسوف يقدم فريق الخدمات الفنية في دناتا الدعم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لمعدات الخدمات الأرضية خلال المعرض. وضمان إبقائها في حالة ممتازة، وتزويدها بالوقود وإعادة شحنها وغسلها وتنظيفها لدعم جميع العمليات. وسوف يشاهد العارضون وزوار معرض دبي للطيران جرارات دناتا الكهربائية المتطورة وهي تحرك بعضاً من أكبر الطائرات في العالم.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: " نتطلع إلى التواصل مع شركائنا ومجتمع الطيران الأوسع في معرض دبي للطيران، الذي يُعدّ واحداً من أهم فعاليات الطيران في العالم. ونحن نفخر بلعب دور حيوي في ضمان سير العمليات بكفاءة طوال اليوم. ويتجلى التزامنا بالسلامة والاستدامة والتميز في الخدمة بشكل كامل خلال الحدث، بما في ذلك استخدام جراراتنا العاملة بالكهرباء".

معدات الدعم الأرضي الكهربائية

يتطلب ضمان عمليات الإيرباص A380، أكبر طائرة ركاب في العالم، استخدام معدات دعم أرضية متطورة، مثل جرار الطائرات الكهربائي Kalmar TBL800e. وتلعب هذه الآلة القوية، التي لا تحتوي على قضيب قطر، دوراً مهماً في تحريك الطائرة العملاقة، حيث تقوم بالمناورة بعيداً عن موقف الطائرة لبدء تحركها وإقلاعها. ويعمل الجرار بكفاءة "خضراء"، وبطاقة 1000 كيلوواط، أي ما يعادل أكثر من 1340 حصاناً.

ويشاهد زوار معرض دبي للطيران أيضاً أحدث معدات الدعم الأرضي المبتكرة والمستدامة من دناتا، مثل جرار الطائرات الكهربائي TLD TPX100e غير المحتوي على قضيب قطر. ويمكن لهذا الجرّار المتطور دفع طائرات يصل وزنها إلى 100 طن، بحجم طائرة إيرباصA321neo

أو بوينج 737-10.

دناتا مساهم رئيسي في صناعة الطيران بالدولة

تواصل دناتا، منذ تأسيسها في عام 1959، لعب دور مهم في صناعة الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويزيد عدد موظفي مجموعة دناتا حالياً على 23 ألفاً في الدولة، حيث تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لأكثر من 190 شركة طيران لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات.

وتقدم دناتا، على الصعيد العالمي، خدمات آمنة وعالية الجودة للمناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين وخدمات التجزئة في 38 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.



