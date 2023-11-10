متى يكون تناول الأطعمة الغنية بالتوابل خطيراً على الصحة؟

يظن الكثير من الأشخاص أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أمر خطير، ويظن البعض الآخر أنها شيء ممتع وليس له علاقة بالصحة الجسدية، ما يجعل هناك بعض الالتباس حول ما إذا كانت الأطعمة الغنية بالتوابل صحية أم خطرة.

قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل على العيش لفترة أطول، وذلك وفقًا لدراسة مستندة إلى السكان نُشرت في المجلة الطبية البريطانية عام 2015، أكدت أنه بالمقارنة مع أولئك الذين تناولوا الأطعمة الغنية بالتوابل أقل من مرة واحدة في الأسبوع، أظهر الذين تناولوا الأطعمة الغنية بالتوابل 6 أو 7 أيام في الأسبوع انخفاضًا نسبيًا في مخاطر الوفيات بنسبة 14% من الإجمالي.

ولا تسبب الأطعمة الغنية بالتوابل القرحة كما هو شائع، فهي في الواقع تساعد في علاجها، حيث أظهرت دراسات متعددة أن الكابسيسين الموجود في التوابل يثبط بالفعل إنتاج الحمض في المعدة، وهو المادة التي تساعد في منع تطور القرحة لدى الأشخاص الذين يتناولون العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات

ووفقا للدكتورة سونا إيساكوفا أخصائية الأورام، لن يؤدي التناول الدوري للأطعمة الغنية بالتوابل إلى مشكلات في الجهاز الهضمي. وتنصح بتناول الخضار والفواكه الطازجة والتقليل من الملح، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت إلى أنه من الضروري أن نفهم كيف تؤثر الأطعمة الحارة في المعدة.

وقالت: "إن مادة الكابسيسين، التي تسبب الإحساس بالحرقان والألم، ليس لها تأثير ضار في أنسجة الجهاز الهضمي. بل يرتبط بمستقبلات الألم، حيث استجابة للألم، تتوسع الأوعية الدموية، ويزداد إنتاج اللعاب والمخاط، ويزداد إفراز الدموع، والغثيان، والتقيؤ - هذه هي ردود الفعل الوقائية للجسم. وكل هذه الأعراض ليس لها عواقب بعيدة المدى على الجسم".

وأشارت الطبيبة، إلى أنه لا علاقة للأطعمة الحارة بارتفاع معدل الإصابات بسرطان المعدة. وخير مثال على ذلك عدم ارتفاع معدل الإصابات بين سكان كوريا الجنوبية الذين يتناولون أطعمة حارة دائمة.

واضافت "يبدو أن السبب الرئيسي للإصابة بسرطان المعدة هو بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري التي تعيش في المعدة. وتوجد حاليا أدلة كافية تؤكد على الدور الذي تلعبه هذه البكتيريا في تطور سرطان المعدة".

ونصحت الأشخاص الذين يعانون من التهاب الأمعاء، ومتلازمة القولون العصبي، وقرحة المعدة ومرض الارتجاع، ومرض الاضطرابات الهضمية وغيرها من الأمراض المزمنة في الجهاز الهضمي بعدم تناول الأطعمة الغنية بالتوابل لتجنب تفاقمها.

وقالت "للحد من خطر الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، يجب غسل الفواكه والخضروات جيدا، ومراعاة قواعد النظافة الشخصية، وخاصة عند إعداد الطعام. وينصح أفراد الأسرة الذين لديهم أعراض ربما مرتبطة بالبكتيريا بإجراء فحوصات إضافية وعلاجها في حالة اكتشاف العدوى".

وأشارت الطبيبة إلى أنه للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، يجب الإقلاع عن التدخين، وتعاطي الكحول، والتقليل من تناول اللحوم الحمراء المقلية والمدخنة، واستشارة الطبيب على الفور عند الشعور بآلام في المعدة، وحرقة في المعدة، ومن الضروري علاج أمراض الجهاز الهضمي غير السرطانية.





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