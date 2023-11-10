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وفاة رائد الفضاء الأمريكي فرانك بورمان قائد مهمة «أبولو8»

11/10/2023 2:27:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" يوم أمس الخميس أن رائد الفضاء الأمريكي، فرانك بورمان، الذي كان قائد مهمة "أبولو8"، توفي، عن عمر ناهز 95 عاما.

وقالت ناسا إن بورمان، توفى يوم الثلاثاء الماضي في منطقة "بيلينجز"، في ولاية "مونتانا" الأمريكية.

وأكد المسؤول الإداري في ناسا، بيل نيلسون "اليوم نتذكر واحدا من أفضل رواد الفضاء في ناسا. كان رائد الفضاء، فرانك بورمان بطلا أمريكيا حقيقيا. بوصفه قائدا لمهمة "أبولو8"، قاد رائد الفضاء أول مهمة مأهولة، حول القمر في عام 1968، ومهد الطريق لهبوط على سطح القمر، بعد ذلك ببضعة أشهر.

وولد بورمان في ولاية "انديانا" الأمريكية ونشأ لديه شغف بالطائرات في سن 15 عاما، الأمر الذي قاده في النهاية إلى القوات الجوية ثم وكالة ناسا.

وحصل بورمان على العديد من الجوائز، بما في ذلك "ميدالية الكونغرس الفخرية للفضاء".


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