هجوم سيبراني على أكبر بنك بالصين يعطل التداول في سوق الخزانة الأمريكية

أكدت شركة خدمات مالية تابعة لأكبر بنك في الصين أن هجوما سيبرانيا ببرنامج الفدية هو الذي أدى إلى تعطيل التداول في سوق الخزانة الأمريكية.

يتعامل البنك الصناعي والتجاري الصيني للخدمات المالية مع الصفقات والخدمات الأخرى للمؤسسات المالية. قال بيان على موقعه على الإنترنت شوهد يوم الجمعة أن هجوم برامج الفدية هذا الأسبوع عطل بعض أنظمتها، لكنه قام بفصل أجزاء من الأنظمة المتضررة للحد من تأثير الهجوم.

قالت الشركة، ومقرها نيويورك، إنها تحقق في الأمر وأبلغت سلطات إنفاذ القانون بالمشكلة.

وأضافت أنه تمت تصفية جميع معاملات سندات الخزانة التي تم تنفيذها يوم الأربعاء وتمت تسوية عمليات تمويل إعادة الشراء يوم الخميس.

وقالت إن الخدمات المصرفية والبريد الإلكتروني والأنظمة الأخرى الخاصة بالبنك الصناعي والتجاري الصيني لم تتأثر.

لم تقدم الشركة مزيدًا من التفاصيل، لكن التقارير ذكرت أن الهجوم نفذته جماعة "لوك بت"، وهي عصابة برامج فدية ناطقة بالروسية ولا تستهدف دول الاتحاد السوفييتي السابق.

إنها واحدة من أكثر أنواع برامج الفدية كفاءةً، وفقًا لشركة الأمن السيبراني "إيمس سوفت". تنشط العصابة منذ سبتمبر 2019، وهاجمت آلاف المنظمات.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز