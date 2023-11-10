أول تقرير أممي يُظهر الأثر المدمر للحرب في غزة على الفلسطينيين

يرسم تقرير جديد للأمم المتحدة صورة صارخة للدمار الناجم عن انهيار الاقتصاد الفلسطيني بعد شهر من الحرب والحصار الإسرائيلي شبه الكامل لغزة.

قالت الأمم المتحدة إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4% في الضفة الغربية وقطاع غزة في الشهر الأول من الحرب، ما أدى إلى سقوط أكثر من 400 ألف شخص في براثن الفقر، وهو تأثير اقتصادي لم يسبق له مثيل إذا ما قورن بالصراع في سوريا وأوكرانيا، أو بأي حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.

شنت حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطاف حوالي 240 آخرين.

فر أكثر من ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم منذ أن شنت إسرائيل أسابيع من الغارات الجوية المكثفة أعقبتها عملية برية مستمرة، متعهدة بالقضاء على حماس.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة يوم أمس الخميس إن 10818 فلسطينيا، من بينهم أكثر من 4400 طفل، لقوا حتفهم حتى الآن.

التقييم السريع للعواقب الاقتصادية لحرب غزة، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، هو أول تقرير للأمم المتحدة يظهر الأثر المدمر للصراع وخاصة على الفلسطينيين.

إذا استمرت الحرب للشهر الثاني، تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، الذي كان 20.4 مليار دولار قبل بدء الحرب، بنسبة 8.4%، أي خسارة قدرها 1.7 مليار دولار. ويتوقع التقرير أنه إذا استمر الصراع للشهر الثالث، فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12%، مع خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار وسقوط أكثر من 660 ألف شخص في براثن الفقر.

قال عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير إن خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 بالمئة في نهاية العام ستكون "هائلة وغير مسبوقة".

وأشار إلى أنه بالمقارنة، كان الاقتصاد السوري يخسر 1% من ناتجه المحلي الإجمالي شهريا في ذروة الصراع، واستغرق الأمر عاما ونصف العام من القتال في أوكرانيا لتخسر البلاد 30% من ناتجها المحلي الإجمالي، بمتوسط حوالي 1.6 في المائة شهريا.

قالت رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية، إنه في بداية عام 2023، كانت الأراضي الفلسطينية - الضفة الغربية وغزة - تعتبر من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى حيث يبلغ مستوى الفقر 6 دولارات في اليوم للشخص الواحد.





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