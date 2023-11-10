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نجم منتخب مصر السابق: فيتوريا أخطأ.. وهذا هو المدرب الأفضل للزمالك

11/10/2023 2:27:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، إنه تعجب كثيراً من تواجد ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، في قائمة منتخب مصر، التي أعلنها المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأضاف نادر في تصريحات تليفزيونية: "هناك علامة استفهام حول انضمام صبحي وفتوح لقائمة منتخب مصر، بعد أزمة الثنائي مع الزمالك، وخروجهما من معسكر الفريق قبل مباراة زد".

وتابع: "كنت أتمنى من فيتوريا، ألا يصطحب ثنائي الزمالك لمعسكر الفراعنة".

وأكمل: "أتمنى استمرار معتمد جمال في قيادة الزمالك حتى نهاية الموسم على الأقل، الزمالك قدم مباراة مميزة وكبيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، تحت قيادته".

وشدد: "الزمالك عليه التفاوض مع مدير فني كبير يليق بحجم واسم الزمالك بداية من الموسم المقبل، ولا أؤيد فكرة التعاقد مع مدرب سبق له تدريب الزمالك مثل باتريس كارتيرون أو كريستيان جروس".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون خلال شهر نوفمبر الجاري، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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