نجم منتخب مصر السابق: فيتوريا أخطأ.. وهذا هو المدرب الأفضل للزمالك

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، إنه تعجب كثيراً من تواجد ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، في قائمة منتخب مصر، التي أعلنها المدرب البرتغالي روي فيتوريا.
وأضاف نادر في تصريحات تليفزيونية: "هناك علامة استفهام حول انضمام صبحي وفتوح لقائمة منتخب مصر، بعد أزمة الثنائي مع الزمالك، وخروجهما من معسكر الفريق قبل مباراة زد".
وتابع: "كنت أتمنى من فيتوريا، ألا يصطحب ثنائي الزمالك لمعسكر الفراعنة".
وأكمل: "أتمنى استمرار معتمد جمال في قيادة الزمالك حتى نهاية الموسم على الأقل، الزمالك قدم مباراة مميزة وكبيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، تحت قيادته".
وشدد: "الزمالك عليه التفاوض مع مدير فني كبير يليق بحجم واسم الزمالك بداية من الموسم المقبل، ولا أؤيد فكرة التعاقد مع مدرب سبق له تدريب الزمالك مثل باتريس كارتيرون أو كريستيان جروس".
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون خلال شهر نوفمبر الجاري، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN10112023000110011019ID1107405224
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.