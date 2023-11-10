مطارات دبي: مستعدون للتعامل مع موسم استثنائي خلال فترة COP28

أكدت مطارات دبي استعدادها للتعامل مع موسم استثنائي من حيث الازدحام، والأعداد الكبيرة من الزوار خلال فترة مؤتمر المناخ COP28، عبر مطاري "دبي الدولي" و "آل مكتوم".

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات“وام”، أن مطارات دبي ستقوم بإنشاء مركز تحكم في مطار دبي ورلد سنترال (مطار آل مكتوم)، كما ستقوم بتعزيز فريق العمل العامل بالخطوط الأمامية في كلا المطارين لتسهيل الحركة في جميع نقاط الخدمة، مما يضمن تجربة سلسة وسهلة لجميع الضيوف طوال فترة المعرض وما بعده.

وأكد "إن مؤتمر المناخ COP28 يشكل علامة فارقة كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات بشكل عام، فهو واحد من أهم الأحداث التي تستضيفها الدولة هذا العام".

وأضاف: "من المتوقع حضور أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة بالإضافة إلى 80 ألف مشارك لهذا الحدث العالمي".

تابع: "من خلال دورنا كبوابة عبور رئيسية إلى دبي، سنبذل قصارى جهودنا كما هي الحال دائماً لاستقبال الآلاف من المندوبين وممثلي الحكومات بما في ذلك رؤساء الدول من جميع أنحاء العالم، وذلك لضمان أن يغادر كل واحد من المشاركين الذين يصلون ويغادرون عبر مطار دبي الدولي، مع ذكريات لحدث ناجح وتجربة مطار لا مثيل لها".

ونوه بأن مطارات دبي بدأت في النصف الثاني من العام بنتائج قوية، مشيرا إلى أنها تتخذ نهجاً شاملاً لضمان نجاح جميع الفعاليات الرئيسية من خلال توفير خدمات ذات مستوى عالمي للترحيب بضيوف دبي ومساعدتهم.

وقال: "سيضمن فريقنا سلاسة كل رحلة كتجربة لا تُنسى، ويكمن في صميم هذا التزامنا الثابت بضمان أعلى درجات الكفاءة التشغيلية مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الشخصية لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مسافر".

وحول جهود مطارات دبي في تعزيز الاستدامة في قطاع الطيران، قال ماجد الجوكر: "في حين أن صناعة الطيران مسؤولة عن 2% فقط من انبعاثات الكربون العالمية، فإن مسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا مواصلة البحث عن وسائل أكثر استدامة".

وأشار إلى أنهم ملتزمون بالعمل عن كثب مع شركات الطيران وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز ممارسات الطيران المستدامة.

وقال: "إدراكاً منا بأن الاستدامة هي أكبر تحدٍ استراتيجي لقطاع الطيران العالمي، وضعت مطارات دبي أهدافاً طموحة لخفض انبعاثات الكربون الناتج عن تشغيل مطار دبي الدولي بشكلٍ كبير بحلول عام 2030، وتوجيه الانتباه للطاقة والماء والنفايات واستهلاك الوقود".

ولفت إلى أن المبادرات تشمل كذلك تحسينات في الكفاءة والفاعلية مثل الإضاءة المحسنة والتعهد بإعادة توجيه 60% من النفايات من مكبات مدافن النفايات، وبالتالي تنطوي المبادرات على تبني حلول الطاقة النظيفة وإدارة النفايات واعتماد نماذج نقل صديقة للبيئة، واستخدام وقود الطيران المستدام ومصادر الطاقة المتجددة ومعالجة استخدام الطاقة المستخدمة للإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

وحول معرض دبي للطيران قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، "يحظى المعرض بأهمية كبرى لأسباب شتى، فهو يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول كمركز عالمي للطيران والفضاء، كما أنه محرك اقتصادي مهم لدولة الإمارات، حيث يُولد إيرادات بمليارات الدولارات، فلمعرض دبي للطيران تاريخ من الصفقات الناجحة، حيث شهد المعرض السابق صفقات واتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم بأكثر من 70 مليار دولار".

توقع أن يحقق المعرض هذا العام نجاحاً أكبر من حيث الصفقات الاستراتيجية والشراكات وكذلك عدد الحضور، مشيرا إلى أن المعرض يؤكد الدور الحاسم لقطاعات الطيران والفضاء في الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية، مما يؤدي إلى التنوع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة ودفع النمو الاقتصادي.

وأفاد بأن معرض دبي للطيران هذا العام، يعد منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا الطائرات، بما في ذلك الحلول المستدامة، والنقل الجوي المتقدم، والذكاء الاصطناعي، وسيساعد ذلك على دفع الصناعة نحو هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية وخلق فرص جديدة للنمو داخل القطاع.

وأشار إلى تركيز معرض دبي للطيران على الابتكار عبر دعوة العقول الشابة اللامعة للمساهمة بأفكارهم وإبداعاتهم، معرباً عن حماسهم في مطارات دبي للكشف عن جناح مجلس شباب مطارات دبي، وهو الأول من نوعه الذي يقام على هامش المعرض، وسيكون عبارة عن مساحة مصممة لإلهام الشباب في صناعة الطيران وتعزيز الروابط بينهم.

وحول توقعاته لحركة المرور الجوية في مطار دبي الدولي للسنة الحالية والسنوات القادمة، لفت إلى أنهم قاموا مؤخراً بتعديل توقعات حركة المرور الجوية الخاصة بنا للسنة الحالية والسنوات القادمة.

وقال: "نتوقع 85 مليون مسافر للعام الحالي وهو تعديل بسيط للتوقعات السابقة البالغة 83.6 مليون، هذا الرقم ملحوظ لأنه أقل فقط بنسبة 1.6% من حركة المرور الجوية السنوية المسجلة في عام 2019".

واضاف: "نتوقع في عام 2024 وصول 88.2 مليون ضيف مما يشير إلى زيادة مضطردة لأعداد المسافرين، كما نتوقع نمواً إضافياً في عام 2025 يصل إلى 93.8 مليون مسافر".





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