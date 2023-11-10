استشهاد الشاب محمد علي عزية 17 عامًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم
التاريخ
11/10/2023 2:16:49 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / اعلنت مصادر طبية ومحلية عن استشهاد الشاب محمد علي عزية "17 عامًا" من مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وقالت عائلة المصاب الطفل محمد علي عزية انه تم تبليغ العائلة بشكل رسمي عن استشهاده متأثراً بإصابته خلال اقتحام مخيم عايدة صباح اليوم".
MENAFN10112023000205011050ID1107405185
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.