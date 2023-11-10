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استشهاد الشاب محمد علي عزية 17 عامًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم

11/10/2023 2:16:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اعلنت مصادر طبية ومحلية عن استشهاد الشاب محمد علي عزية "17 عامًا" من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وقالت عائلة المصاب الطفل محمد علي عزية انه تم تبليغ العائلة بشكل رسمي عن استشهاده متأثراً بإصابته خلال اقتحام مخيم عايدة صباح اليوم".



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