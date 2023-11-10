الاحتلال يفجر منزلي المعتقلين محمد وصقر الشنتير في دورا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزلي المعتقلين محمد وصقر الشنتير، في خلة مناع، جنوب مدينة الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلي عائلة المعتقلين الشنتير واخلتهما بالقوة، قبل زراعتهما بالمتفجرات، وتفجير الطابق الثاني من المبنى الاول المكون من طابقين وتبلغ مساحته 400 متر مربع، وشقة سكنية في المبنى الثاني المكون من عدة طوابق.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احضرت جرافة إلى المكان، لاستكمال عملية الهدم على ما يبدو، ولا تزال تفرض طوقا عسكريا على المنطقة وتمنع الاقتراب منها.
وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية، منطقة دوار التحرير والضاحية ومنطقة خلة مناع في دورا، وفرضت طوقا عسكريا مشددا في محيط المنزلين ومنعت تحرك المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد وصقر الشنتير في شهر آب/أغسطس الماضي، وفي الثالث والعشرين من الشهر ذاته داهمت منزليهما وأخذت قياساتهما وأجرت عمليات مسح هندسي لهما، تمهيدا لهدمهما.
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