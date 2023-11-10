كتائب القسام تستهدف قاعدة رعيم

كتائب القسام تستهدف قاعدة رعيم
التاريخ
11/10/2023 2:16:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام إنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.
وتُعرف قاعدة "رعيم" باسم "مقر قيادة فرقة غزة"، وهي قوة عسكرية كبيرة مكونة من جميع التشكيلات العسكرية الإسرائيلية، وقريبة من قاعدة المدرعات، ومهمتها الأساسية تأمين كل الحدود مع مصر من شرقي رفح إلى السودانية، وصولا إلى مستوطنة "زيكيم" داخل إسرائيل.
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