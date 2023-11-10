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الإعلام الحكومي بغزة: ما يجري ضد المستشفيات نتيجة تخاذل المجتمع الدولي

11/10/2023 1:08:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن ما يجري ضد المستشفيات هو نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
وأمس الخميس قال المصدر ذاته، إن جيش الاحتلال قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاث الماضية، وإنه تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، دمّر خلالها أحياء على رؤوس سكانها وقتل نحو 11 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء.




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