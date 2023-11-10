الإعلام الحكومي بغزة: ما يجري ضد المستشفيات نتيجة تخاذل المجتمع الدولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن ما يجري ضد المستشفيات هو نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
وأمس الخميس قال المصدر ذاته، إن جيش الاحتلال قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاث الماضية، وإنه تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، دمّر خلالها أحياء على رؤوس سكانها وقتل نحو 11 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء.
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