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سي إن إن: دعم إدارة بايدن حرب إسرائيل بغزة جعلها تخسر الجمهور العربي

11/10/2023 1:08:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن برقية دبلوماسية تأكيدها أن دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العملية الإسرائيلية في غزة يجعلها تخسر الجمهور العربي لجيل كامل.


وتدعم الولايات المتحدة بشدة حليفتها إسرائيل منذ تنفيذ حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، وتقول إنه ينبغي عدم السماح لحماس بمواصلة السيطرة على غزة.


لكن واشنطن تدعو علنا الجيش الإسرائيلي إلى التزام "قواعد الحرب" وتجنب إلحاق إصابات بالمدنيين، فيما تضغط في الكواليس على إسرائيل للحد من هجومها ووضع خطة لما بعد الحرب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.


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