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وزارة الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة

11/10/2023 1:08:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تسيير طائرة "إيل-76" محمّلة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أقلعت صباح اليوم من مطار قازان في جمهورية تتارستان الروسية قاصدة مطار العريش المصري.


وجاء في بيان صدر عن الوزارة في صفحتها على "تلغرام": "تحمل الطائرة الروسية 25 طنا من المساعدات الإنسانية الجديدة لسكان قطاع غزة وأقلعت من مطار قازان قاصدة مصر، ليصار هناك إلى تفريغ حمولتها ونقلها برا إلى قطاع غزة".


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