وزارة الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تسيير طائرة "إيل-76" محمّلة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أقلعت صباح اليوم من مطار قازان في جمهورية تتارستان الروسية قاصدة مطار العريش المصري.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة في صفحتها على "تلغرام": "تحمل الطائرة الروسية 25 طنا من المساعدات الإنسانية الجديدة لسكان قطاع غزة وأقلعت من مطار قازان قاصدة مصر، ليصار هناك إلى تفريغ حمولتها ونقلها برا إلى قطاع غزة".
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