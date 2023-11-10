وزارة الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة

وجاء في بيان صدر عن الوزارة في صفحتها على "تلغرام": "تحمل الطائرة الروسية 25 طنا من المساعدات الإنسانية الجديدة لسكان قطاع غزة وأقلعت من مطار قازان قاصدة مصر، ليصار هناك إلى تفريغ حمولتها ونقلها برا إلى قطاع غزة".

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