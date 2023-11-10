التزامات بمساعدات تفوق مليار يورو خلال المؤتمر الدولي لإغاثة غزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس /PNN / أعلنت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لإغاثة غزة الذي نظم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، عن التزامات بتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو إلى القطاع الذي يشهد عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعقد المؤتمر بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل الدعوة لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتعزيز الحصول على المساعدات الإنسانية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية التي يحتاج إليها قطاع غزة في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، والدعوة إلى حشد الدعم المالي من أجل دعم الوكالات والمنظمات الدولية الفاعلة ميدانيًا.

وشارك في المؤتمر رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى جانب رئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيس مجلس أوروبا، ورئيس قبرص، ورؤساء وزراء: اليونان، والنرويج، وإيرلندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، إضافة إلى وزراء التعاون الكندي والبريطاني والهولندي، ووزراء خارجية السويد والبرتغال وتركيا، ووزير الخارجية المصري، ورئيس الهيئة الهاشمية الأردنية، ونائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإنسانية، ونائب وزير الخارجية الألماني، إلى جانب رؤساء منظمات الأمم المتحدة.

وفي نهاية المؤتمر، أعلن المنظمون أن التعهدات التي قدمتها الدول المشاركة فاقت مليار يورو، وأنها يمكن، في بعض الحالات، أن تشمل التزامات سبق أن تمّ الإعلان عنها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وسيُستخدم جزء كبير من هذه المساعدات لتلبية حاجات الأمم المتحدة لمساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والتي تقدر بنحو 1,2 مليار دولار حتى نهاية العام 2023.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

خلال المؤتمر الذي عقد في قصر الإليزيه إلى "العمل من أجل وقف إطلاق نار" في قطاع غزة.

وقال ماكرون أمام ممثلي خمسين بلدا ومنظمة إنسانية "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. وينبغي من أجل ذلك إقرار هدنة إنسانية سريعا جدا، والعمل من أجل وقف إطلاق نار". وأضاف "يجب أن يصبح ذلك ممكنا".

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنه "من الضروري" حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن "هذا أمر غير قابل للتفاوض".

وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور "أكثر كل يوم" في غزة، داعياً إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.

وأعلن ماكرون أيضاً أنّ بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة من 20 إلى 100 مليون يورو.

بدورها، استنكرت مصر خلال المؤتمر "الصمت الدولي عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها اسرائيل" في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس" مندداً بـ"اهتزاز" في "الضمير العالمي".

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد قال في كلمته خلال المؤتمر، إن "الوقت من دم في قطاع غزة، ففي كل ساعة تقتل إسرائيل 6 أطفال و4 نساء"، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف أن "طريق الآلام الفلسطيني" لم يبدأ في السابع من أكتوبر، بل عمره 75 عاما، في مخيمات اللجوء، وفي الشتات وفي الضفة الغربية والقدس، وتحت الحصار والحرب في قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني وترتكب جرائم بحق الأبرياء بما فيها القتل والحصار والتهجير والتجويع".

وقال: "المطلوب وقف الحرب فورا لكي يصبح هناك معنى للإغاثة الإنسانية، وما معنى أن يحصل الفلسطيني على وجبة العشاء ويُقتل في اليوم التالي؟".