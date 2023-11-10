835 مليون درهم صافي أرباح أدنوك للتوزيع في الربع الثالث بنمو 9%

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، حيث سجلت زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتبلغ 1.1 مليار درهم (303 ملايين دولار) مع ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 835 مليون درهم (227 مليون دولار)، وهو ما يمثل أحد أقوى النتائج الربع السنوية للشركة منذ الطرح العام الأولي.

وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بنمو كميات الوقود وقطاع التجزئة لغير الوقود إلى جانب مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة وزيادة مساهمة عملياتها الدولية.

وسجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المباعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية)، وبنسبة 5% على أساس ربع سنوي. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بالتوسع المستمر لشبكة محطات الشركة وانتعاش النشاط الاقتصادي والتنقل في المنطقة.

وقد قدّمت أدنوك للتوزيع سجلاً حافلاً في خلق القيمة منذ الطرح العام الأولي، من خلال اقتناص الفرص الجديدة في الأسواق المحلية والدولية وتخصيص رأس المال لتحقيق النمو ..كما حققت الشركة في الربع الثالث من 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.447 مليار درهم (394 مليون دولار) ..كذلك حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.67 مرة، مما يعزز آفاق نمو الشركة وعائدات المساهمين.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تؤكد النتائج الإيجابية التي حققناها خلال الربع الثالث استمرار نمو أعمالنا وتعزيز قطاعي تجزئة الوقود ومبيعات التجزئة لغير الوقود، وذلك بتسجيل أحد أقوى النتائج الربع السنوية منذ الطرح العام الأولي ..وتأتي هذه النتائج القوية بفضل التزامنا بتحقيق القيمة وتقديم عائدات مجزية لمساهمينا من خلال تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الذكي، بما في ذلك توسعة شبكة أعمالنا محلياً ودولياً، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستثمار في النمو، وتبني الشركة لأحدث التقنيات في جميع عملياتها لتقديم أفضل التجارب والخدمات للعملاء".

وخلال الربع الثالث من عام 2023، حقّقت الشركة نمواً متواصلاً في قطاع التجزئة لغير الوقود بتسجيل زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي في معاملات غير الوقود، مع زيادة في ربحية القطاع ومعدل التحول من الوقود إلى متاجر التجزئة إلى 24% مقارنة بنسبة 21% للربع الثالث من عام 2022.

وشهد برنامج ولاء العملاء "مكافآت أدنوك" نمواً متواصلاً ليصل عدد المشتركين في البرنامج الآن ما يتجاوز 1.8 مليون عضو، أي بزيادة 14% مقارنة بالربع الثالث من 2023. كما واصلت الشركة تحسين القيمة المقدمة لعملائها، حيث قامت مؤخّرًا بترقية برنامج الولاء الخاص بها من خلال تقديم المستويات الفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تقدم كل منها مجموعة موسعة من المكافآت للعملاء.

وتماشياً مع استراتيجيتها للنمو الذكي، واصلت أدنوك للتوزيع توسعة شبكة محطاتها بافتتاح اثني عشر محطة خدمة جديدة خلال الربع الثالث من عام 2023، وذلك بعد افتتاح 16 محطة خدمة في النصف الأول من العام ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 828 محطة خدمة منها 585 محطة خدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أنه بعد افتتاح 28 محطة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، فقد حققت الشركة هدفها لعام 2023 المتمثل في إضافة 25-35 محطة خدمة جديدة، وتتوقع أن يستمر توسّع شبكتها خلال الربع الأخير من عام 2023 وما بعده.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، تم افتتاح أولى ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر، والتي تقع في مناطق استراتيجية في القاهرة الكبرى حيث تقدم المحطات مجموعة متكاملة من خدمات العناية بالسيارات للمجتمعات المحلية .. ومن المخطط افتتاح ست محطات خدمة أخرى تابعة لأدنوك للتوزيع في أنحاء مصر بنهاية العام.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت أدنوك للتوزيع مؤخّراً زيوت أدنوك فويغر في مصر من خلال مشروعها المشترك، لتقدم مجموعة زيوت تشحيم أدنوك المميزة والمعتمدة من قبل الشركات المصنعة للسيارات للعملاء في السوق المصري.

وعلى الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الاستحواذ الناجح في مصر، تقوم الشركة بتقييم فرص النمو غير العضوي في الأسواق الدولية مع التركيز على التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو.

في يناير 2023، أعلنت أدنوك للتوزيع عن التزامها بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك من خلال حرصها على تحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية. وقد حققت الشركة العديد من الإنجازات في هذا الصدد فقد أعلنت الشركة عن استخدامها للوقود الحيوي في تشغيل 100% من أسطولها من الشاحنات الثقيلة في الإمارات. كما بدأت الشركة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية في محطات خدمة أدنوك للتوزيع في إمارة دبي، كجزء من توجّه الشركة لتركيب الألواح الشمسية بشكل تدريجي في محطاتها على مستوى دولة الإمارات.

وتعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة لخدمة قطاع التنقل في الإمارات، بما في ذلك توفير البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية والتزويد بالهيدروجين.

وتتضمن هذه الإنجازات تركيب أكثر من 40 نقطة شحن فائقة السرعة للمركبات الكهربائية في مواقع استراتيجية، مما يعزز القيمة التي تقدّمها أدنوك للتوزيع ويساهم في تلبية الطلب الحالي من أصحاب المركبات الكهربائية .. بالإضافة الى الدخول في تعاون لبدء تشغيل أول محطة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين فائق السرعة.

وتنص سياسة شركة أدنوك للتوزيع لتوزيع الأرباح لعام 2023 على توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، ما يعادل 20.27 فلسا للسهم، أي بما يقدّم عائد ربح سنوي بنسبة 5.9% بناءً على سعر السعر السهم البالغ 3.46 دراهم كما في 9 نوفمبر2023.

وكانت الشركة قد دفعت أرباحا نقدية بقيمة 1.285مليار درهم (350 مليون دولار) بما يعادل 10.285 فلوس للسهم، عن النصف الأول من العام 2023 في شهر أكتوبر 2023، على أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح لعام 2023 بقيمة لا تقل عن 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي 10.285 فلوس للسهم، في شهر أبريل 2024، وذلك بما يخضع لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وتنص سياسة توزيعات الأرباح للأعوام اللاحقة على توزيع أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع .. وتعكس سياسة الشركة لتوزيع الأرباح الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الشركة والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً.



