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أبل تدفع 25 مليون دولار بسبب بممارسات توظيف تمييزية

11/10/2023 1:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافقت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبل" على دفع تسوية بقيمة 25 مليون دولار فيما يتعلق بمزاعم قيامها بممارسات توظيف تمييزية، وفقا لما ذكرته وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس.

وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة أبل ما يصل إلى 25 مليون دولار كدفعات متأخرة وعقوبات مدنية لتسوية الادعاءات بأن الشركة قامت بممارسات تمييز في التوظيف والتعيين بشكل غير قانوني ضد مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى بعض المواطنين غير الأمريكيين الذين حصلوا على تصاريح إقامة وعمل سارية داخل البلاد.


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