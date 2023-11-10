أبل تدفع 25 مليون دولار بسبب بممارسات توظيف تمييزية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافقت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبل" على دفع تسوية بقيمة 25 مليون دولار فيما يتعلق بمزاعم قيامها بممارسات توظيف تمييزية، وفقا لما ذكرته وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس.
وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة أبل ما يصل إلى 25 مليون دولار كدفعات متأخرة وعقوبات مدنية لتسوية الادعاءات بأن الشركة قامت بممارسات تمييز في التوظيف والتعيين بشكل غير قانوني ضد مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى بعض المواطنين غير الأمريكيين الذين حصلوا على تصاريح إقامة وعمل سارية داخل البلاد.
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