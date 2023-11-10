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مصرف الإمارات المركزي يعلن عن مزاد للسندات الحكومية 13 نوفمبر

11/10/2023 1:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية في 13 نوفمبر الجاري.

يشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 5000 مليون درهم، والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثالث 84 يوما لما يصل إلى 2500 مليون درهم والثالث 252 يوماً لما يصل إلى 5000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 15 نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 ديسمبر 2023، والإصدار الثاني في 10 يناير 2024، والإصدار الثالث في 7 فبراير 2024، والإصدار الرابع في 24 يوليو 2024.


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