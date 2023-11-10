مصرف الإمارات المركزي يعلن عن مزاد للسندات الحكومية 13 نوفمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية في 13 نوفمبر الجاري.
يشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 5000 مليون درهم، والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثالث 84 يوما لما يصل إلى 2500 مليون درهم والثالث 252 يوماً لما يصل إلى 5000 مليون درهم.
وسيكون تاريخ الإصدار في 15 نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 ديسمبر 2023، والإصدار الثاني في 10 يناير 2024، والإصدار الثالث في 7 فبراير 2024، والإصدار الرابع في 24 يوليو 2024.
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