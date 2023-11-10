Friday, 10 November 2023 08:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرطة المكسيكية تطلق سراح 123 مهاجراً من داخل شاحنة

11/10/2023 12:20:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت السلطات المكسيكية يوم أمس الخميس سراح 123 مهاجرا من داخل مقطورة شاحنة في ولاية سان لويس بوتوسي بوسط البلاد.

وجاء في بيان للمعهد الوطني للهجرة إنه تم العثور على الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن بينهم 34 طفلا وشابا، في مدينة ماتيوالا، على بعد حوالي 480 كيلومترا شمال مكسيكو سيتي.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بسماع صرخات استغاثة من داخل المقطورة.

وجاء المهاجرون من دول أمريكا الوسطى مثل غواتيمالا ونيكاراغوا وهندوراس والسلفادور، وكذلك من الإكوادور في أمريكا الجنوبية وكوبا في منطقة البحر الكاريبي.

ويسعى آلاف المهاجرين الفارين من الفقر والعنف والأزمات السياسية إلى الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

يذكر أن هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة سجلت أكثر من مليوني محاولة لعبور الحدود إلى الولايات المتحدة بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN10112023000110011019ID1107404870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث