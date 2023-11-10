الشرطة المكسيكية تطلق سراح 123 مهاجراً من داخل شاحنة

أطلقت السلطات المكسيكية يوم أمس الخميس سراح 123 مهاجرا من داخل مقطورة شاحنة في ولاية سان لويس بوتوسي بوسط البلاد.

وجاء في بيان للمعهد الوطني للهجرة إنه تم العثور على الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن بينهم 34 طفلا وشابا، في مدينة ماتيوالا، على بعد حوالي 480 كيلومترا شمال مكسيكو سيتي.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بسماع صرخات استغاثة من داخل المقطورة.

وجاء المهاجرون من دول أمريكا الوسطى مثل غواتيمالا ونيكاراغوا وهندوراس والسلفادور، وكذلك من الإكوادور في أمريكا الجنوبية وكوبا في منطقة البحر الكاريبي.

ويسعى آلاف المهاجرين الفارين من الفقر والعنف والأزمات السياسية إلى الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

يذكر أن هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة سجلت أكثر من مليوني محاولة لعبور الحدود إلى الولايات المتحدة بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022.





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