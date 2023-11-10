إسرائيل تقصف سوريا رداً على هجوم بمسيّرة استهدف مدرسة في إيلات

شنّت إسرائيل فجر الجمعة قصفا في سوريا ردا على تحطم مُسيّرة الخميس على مدرسة في إيلات (جنوب)، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان على منصّة إكس "ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا أصابت مدرسة في إيلات، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

وأضاف الجيش أنّ إسرائيل "تُحمّل النظام السوري مسؤوليّة أيّ عمل إرهابي ينطلق من أراضيه".

كما أشار الجيش إلى أنه يواصل عملياته لتدمير البنى التحتية لحزب الله الإرهابية في لبنان، مؤكدا قصف طائرات مقاتلة لأهداف في الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل خلال النهار.

كان الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق أنّ مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت الخميس على مدرسة ابتدائيّة في مدينة إيلات على البحر الأحمر في جنوب إسرائيل، ما سبّب أضرارا مادية وحالا من الذعر.

وكتب الجيش الإسرائيلي على شبكة إكس (تويتر سابقا) "تحطمت مسيّرة على مبنى مدني في مدينة إيلات"، مضيفا "يجري التحقيق في هويّة المسيّرة وملابسات الواقعة".

وقالت متحدّثة باسم الجيش في الموقع إن تحطّم المسيّرة لم يؤدّ الى إصابات جسدية، لكن المسعفين عالجوا سبعة أشخاص أصيبوا بصدمة، وهو ما أكدته خدمات الإسعاف أيضا.

ورصد مراسل وكالة فرانس برس سكانا محليين تجمعوا قرب مبنى المدرسة الابتدائية الذي طوقته قوات كبيرة من الجيش والشرطة.

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