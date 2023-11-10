الخارجية الأمريكية: حصيلة القتلى في غزة قد تكون أعلى بكثير

رجح مسؤولون أمريكيون أن عدد القتلى في قطاع غزة قد يكون أعلى بكثير مما يزيد على 10 آلاف حالة أبلغت عنها وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في القطاع، مشيرين إلى أن الشكوك حول سلامة الإحصاءات التي أصدرتها السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حركة حماس قد تقلل من حجم الكارثة الإنسانية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي جلسة أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي، حذّرت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، من أن تكون الأرقام المعلنة أقل من الحقيقة، مشددة "نعتقد أنها مرتفعة جدا"، بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية على لسانها.

وأضافت أنه في أوقات الحرب يصعب الحصول على تقييم دقيق، "لن نعرف إلا بعد أن تصمت الأسلحة".

واعترفت ليف خلال جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، الأربعاء، بأن حماس "ماهرة" بشكل خاص في نشر الدعاية والمعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها قالت إنه بناء على التعليقات التي يتلقونها من مجموعة متنوعة من الأفراد والشركاء على الأرض، "من المحتمل جدا أن يكون العدد أعلى مما هو عليه الآن".

وأشارت ليف إلى أن مسؤولي الصحة في غزة لا يفصلون بين أعداد المدنيين والمسلحين الذين قتلوا، موضحة أنه من الصعب معرفة العدد الحقيقي للقتلى طالما يتواصل القتال، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 10800 شخص قتلوا هناك، معظمهم من النساء والأطفال، عقب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل.

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